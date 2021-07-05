CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başbağlar katliamı mesajında yine PKK diyemedi!

8 yıl önce Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 33 sivilin teröristlerce katledildiği ve terör örgütü PKK'nın en büyük sivil katliamlarından olan Başbağlar köyündeki Başbağlar Katliamı'nın acısı, aradan geçen yıllara rağmen dinmiyor.

CHP Lİderi Kemal Kılıçdaroğlu da bugün, PKK'lı teröristler tarafından yapılan bu katliamı sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla kınadı.

HDP'DEN KORKTU PKK'NIN ADINI YİNE ANMADI

CHP lideri, HDP ile var olan ilişkilerin bozulmaması için terör örgütü PKK'nın adını bu mesajında da anmadı.





Mesajında "33 masum vatandaşımızı rahmetle anıyorum" ifadelerini kullanan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

"28 yıl önce bugün Başbağlar'da terör örgütü mensupları tarafından alçakça katledilen 33 masum vatandaşımızı rahmetle anıyorum. Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmamasını diliyor ve terörü lanetliyorum!"

PKK'NIN REKLAMI OLMASIN

Daha önce Gara şehitleri için de bir mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, PKK demekten sakınmış ve kendisinin bunu neden yapmadığına ilişkin soruya da "PKK'nın reklamı olmasın" diye cevap vermişti.