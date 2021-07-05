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    • 05.07.2021 21:08
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması: "36 milyon güvendir, bu güveni büyütelim"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "36 Milyon kişi aşısının en az 1 dozunu yaptırmış durumda. 1 vaka tehlike demekti. 36 milyon güvendir. Bu güveni büyütelim" açıklamasında bulundu.

    Bakan Koca'dan aşı açıklaması

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüsler mücadele kapsamında Türkiye'de yürütülen aşılama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.




    36 milyon kişinin ilk doz aşısını yaptırdığını belirten Bakan Koca, "İLK VAKA görüldüğünde tüm ülke endişeye kapıldı. Şu an, bulaşıcı hastalıktan kişisel olarak korunmak ve toplumsal bağışıklığı sağlamak için 36 Milyon kişi aşısının en az 1 dozunu yaptırmış durumda. 1 vaka tehlike demekti. 36 MİLYON güvendir. Bu güveni büyütelim" ifadelerini kullandı.




    İşte Sağlık Bakanı'nın o paylaşımı;



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