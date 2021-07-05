Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması: "36 milyon güvendir, bu güveni büyütelim"







36 milyon kişinin ilk doz aşısını yaptırdığını belirten Bakan Koca, "İLK VAKA görüldüğünde tüm ülke endişeye kapıldı. Şu an, bulaşıcı hastalıktan kişisel olarak korunmak ve toplumsal bağışıklığı sağlamak için 36 Milyon kişi aşısının en az 1 dozunu yaptırmış durumda. 1 vaka tehlike demekti. 36 MİLYON güvendir. Bu güveni büyütelim" ifadelerini kullandı.