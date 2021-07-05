Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.07.2021 08:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.07.2021 08:10
    ABONE OL

    2021 Kurban Bayramı tatili 9 kaç gün olacak? Kabine Toplantısı sonrası açıklama… Bayram tatili uzatıldı mı son dakika?

    Bayram tatili uzatıldı mı? 2021 Kurban Bayramı tatili 9 kaç gün olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı liderliğinde bugün düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında Kurban Bayramı tatili ile ilgili nasıl kararlar alındığı, tatilin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili son dakika gelişmeler… Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka seslendi. Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Bayram tatili uzatıldı mı son dakika?

    Bayram tatili uzatıldı mı? 2021 Kurban Bayramı tatili 9 kaç gün olacak? Bugün 5 Temmuz Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı liderliğinde bir araya geldi, sona erdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan halka seslenerek alınan kararları açıkladı. Koronavirüs salgınıyla mücadelede 1 Temmuz itibariyle normalleşme başladı. Milyonlarca çalışan merakla Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyordu.

    BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI SON DAKİKA?

    Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka seslendi. Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması bekleniyor.

    2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

    Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021

        Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

        Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
        Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
        Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tosuncuk'un para oyunu! 5 yıl önce de bunu yapmış!
        Haberler Güncel 2021 Kurban Bayramı tatili 9 kaç gün olacak? Kabine Toplantısı sonrası açıklama… Bayram tatili uzatıldı mı son dakika?