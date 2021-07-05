2021 Kurban Bayramı tatili 9 kaç gün olacak? Kabine Toplantısı sonrası açıklama… Bayram tatili uzatıldı mı son dakika?

Bayram tatili uzatıldı mı? 2021 Kurban Bayramı tatili 9 kaç gün olacak? Bugün 5 Temmuz Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı liderliğinde bir araya geldi, sona erdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan halka seslenerek alınan kararları açıkladı. Koronavirüs salgınıyla mücadelede 1 Temmuz itibariyle normalleşme başladı. Milyonlarca çalışan merakla Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyordu.
BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI SON DAKİKA?
Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka seslendi. Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması bekleniyor.
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.
Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021