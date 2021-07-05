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    • 05.07.2021 16:57
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    İstanbul Haramidere'de çevre faciası! Vatandaşlar kötü koku ve kirlilik nedeniyle isyan etti

    Haramidere'de atık sular nedeniyle oluşan kirlilik sürüyor. Birçok fabrikanın bulunduğu bölgede yer alan deredeki duruma isyan eden vatandaşlar, kötü koku ve kirlilik nedeniyle deredeki durumun ıslah edilmesine yönelik taleplerini sürdürdü.

    Haramidere'de çevre faciası! Simsiyah akıyor

    Esenyurt'ta fabrikaların bulunduğu bölgeden geçen Haramidere'de kısmen iyileşme olsa da kirlilik görülmeye devam ediyor.

    Çevredeki atık sular nedeniyle zaman zaman farklı renklerde akan derenin kenarındaki bir kanaldan siyah renkte su aktığı ve çevreye kötü kokular yaymayı sürdürdüğü görüldü.

    Birçok fabrikanın bulunduğu bölgede yer alan derede kısmen düzelme gözlemlense de iyileşmenin yeterli olmadığını belirten vatandaşlar, kötü koku ve kirlilik nedeniyle deredeki durumun ıslah edilmesine yönelik taleplerini sürdürdü.

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    Haberler Güncel İstanbul Haramidere'de çevre faciası! Vatandaşlar kötü koku ve kirlilik nedeniyle isyan etti