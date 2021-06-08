Yakında kurban mevsimi gelecek. Herkes derisini, pisliğini gelip buraya atıyor. O daha pis bir koku. Bir-iki ay çekiyor. İnsanlar bir yağmur yağsa da o koku bitsin diye bekliyor. Belediye mi, kim ise buna bir çözüm bulmaları lazım" dedi.