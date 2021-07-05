Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya'da hastanede ziyaret ettiği Elanur o anları anlattı: Kapıdan girince çok mutlu oldum.

Cumhurbaşkanımız satranç ve drone verdi bana. Cumhurbaşkanımız kapıdan girince çok mutlu oldum. Kapıya geldiğinde içimde, kalbimde mutluluk oldu. Yanıma geldi, 'Elanur nasıl oldu?' dedi, anlattım. Sağlık Bakanımız ayaklarımı sevdi, ona da çok teşekkür ediyorum. Hediyeleri açtığında o kadar çok mutlu oldum ki onun sevgisi benim kalbimdeydi, ona da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.