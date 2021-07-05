Büyükbaş küçükbaş kurban fiyatları 2021! Migros, Carrefour, A101 kurban fiyatı ne kadar oldu?

Migros, Carrefour, A101 kurban fiyatı ne kadar? Büyükbaş küçükbaş kurban fiyatları 2021 yılında da araştırılıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı'nda kurban keserek ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar, büyükbaş küçükbaş kurban fiyatları hakkında sorgulama yapıyor. Migros, Carrefour, a101 gibi büyük marketlerde kurban satışı yapılıyor. Peki; bu yılki kurban fiyatları nasıl olacak?
BÜYÜKBAŞ KÜÇÜKBAŞ KURBAN FİYATLARI NE KADAR?
2021 yılı Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayrama sayılı günler kala, kredi kartına taksit imkanı ile kurbanlık satışları marketlerde başladı.
CARREFOUR KURBANLIK FİYATI!
Ürünlerini müşteriyle buluşturan marketlerden CarrefourSA, farklı kurbanlık paketi seçenekleri sunuyor.
CarrefourSA, en az 17 kilogramlık sakatat dahil "Kıvırcık Koç Kurban Paketi"ni 1950 liradan satıyor. Büyükbaş kurbanlıkta ise en az 20 kilogramlık bir hissenin fiyatı 2050 lira olarak belirlendi.
Büyükbaş kurbanlık etlerini bayramın 4. günü teslim almak isteyen müşterilere özel indirim uygulanıyor. Bayramın son günü yapılacak teslimat için ise hisse fiyatı 1950 lira olarak belirlendi.
Kesilen kurbanlıkları müşterilerin adreslerine ücretsiz teslim edecek olan CarrefourSA, anlaşmalı bankaya ait kredi kartına indirim ve 9 taksit imkanı sunuyor.