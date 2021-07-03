Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.07.2021 01:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.07.2021 01:43
    ABONE OL

    İzmir Valiliği açıkladı: Şehirde iki gündür koronavirüsten can kaybı yaşanmadı

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şehirde 24 Ağustos 2020 tarihinden bu yana ilk kez üst üste iki gündür koronavirüsten can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

    İzmir'de iki gündür koronavirüsten can kaybı yok

    İzmir'de 24 Ağustos 2020'den bu yana ilk kez üst üste iki gündür koronavirüsten can kaybı yaşanmadı.

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından İzmir'de koronavirüs salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.



    Vali Köşger, 24 Ağustos 2020'den bugüne ilk defa üst üste iki gündür yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

    Bugün görülen 104 vaka ile uzun zamandır en düşük vaka sayısına ulaşıldığını ifade etti.

    İzmir'de aşılama da hızla ilerliyor. Vali Köşger, aşılamada 3 milyon 499 bin 357'ye ulaşıldığını söyledi. "Aşılarımızı olalım. Bu işi birlikte başaralım" sözleriyle vatandaşlara çağrıda bulundu.

    KORONAVİRÜSTE SON DURUM
    Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 537 yeni vaka, 478 yeni hasta tespit edildi. 45 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

    218 bin 924 COVID-19 testi yapıldı, 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 478 olarak kayıtlarda yer aldı.

    Ağır hasta sayısı 702 oldu, 4 bin 913 kişinin COVID-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 310 bin 769'a yükseldi.

    Test sayısı 61 milyon 455 bin 218'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 440 bin 368, vefat sayısı da 49 bin 874 oldu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    'Boğaziçi'ni kaşıyorlar!
    Haberler Güncel İzmir Valiliği açıkladı: Şehirde iki gündür koronavirüsten can kaybı yaşanmadı