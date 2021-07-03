İzmir Valiliği açıkladı: Şehirde iki gündür koronavirüsten can kaybı yaşanmadı

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 537 yeni vaka, 478 yeni hasta tespit edildi. 45 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

218 bin 924 COVID-19 testi yapıldı, 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 478 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 702 oldu, 4 bin 913 kişinin COVID-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 310 bin 769'a yükseldi.

Test sayısı 61 milyon 455 bin 218'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 440 bin 368, vefat sayısı da 49 bin 874 oldu.



