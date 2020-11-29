FABRİKANIN MÜLKİYETİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDA KALMAK ÜZERE İŞLETME ASFAT A.Ş. DEVREDİLDİ

14 Mayıs 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile; Arifiye Tank Palet Fabrikası'nın mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığı'nda kalmak üzere işletmesinin Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketine (ASFAT A.Ş.) devredilmesine, fabrikada çalışan askeri personel ile memurların ilgili mevzuat çerçevesinde MSB bünyesinde çalışmaya devam etmesine, fabrikada işçi statüsündeki personelin her türlü özlük haklarının korunması kaydıyla ASFAT A.Ş.'ye devredilmesine karar verildi.

FABRİKANIN İŞLETME HAKKI 25 YIL SÜRE İLE BMC'YE VERİLDİ ANCAK HER TÜRLÜ DENETİM YETKİSİ MSB'DE..

Milli Savunma Bakanlığı, ASFAT A.Ş. ve BMC arasında imzalanan protokol ile Arifiye Tank Palet Fabrikası'nın mülkiyetinin Milli Savunma Bakanlığı'nda olacak şekilde ve işçilerin tüm özlük hakları korunarak kadroların ASFAT A.Ş.'de kalması kaydıyla Fabrika'nın işletme hakkının 25 yıl süre ile BMC'ye verildi. Arifiye Tank Palet Fabrikası'yla ilgili her türlü denetim yetkisinin Milli Savunma Bakanlığı'na ait olduğu ifade edildi.

PROTOKOLLE NE AMAÇLANDI?

Söz konusu protokol ile ülke kaynaklarının savunma sanayiinde etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması, fabrikada mevcut atıl kapasitenin en aza indirilmesi, fabrika işletme verimliliğinin artırılması, yeni iş/üretim imkânları oluşturulması ve ihracatın artırılması doğrultusunda MSB kontrolünde yatırımlar yapılması, özel sektörün iş yapma hızından ve yüksek teknolojiye erişim imkânlarından faydalanılması amaçlandı.

EN AZ 50 MİLYON ABD DOLARI TUTARINDA İLAVE YATIRIM

BMC; Milli Savunma Bakanlığı'na herhangi bir ek yük getirmeden fabrikayı çağın gereklerine uygun şekilde modernize edecek, 25 yıl boyunca fabrikada ihtiyaç duyulacak bütün yenileme yatırımlarını gerçekleştirecek ve kapasite geliştirmeye dönük belirlenecek alanlarda da (makine, teçhizat ve inşaat ilk aşamada en az 50 milyon ABD doları tutarında ilave yatırım yapacak.