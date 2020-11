GERÇEK: Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası Katar ordusuna satılmadı. Fabrikanın mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığı'nda bulunuyor. Fabrikanın işletme hakkı 25 yıl süre ile BMC'ye verildi. Arifiye Tank Palet Fabrikası'yla ilgili her türlü denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığı'na ait.



İDDİA: Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası için gizli kararname çıkardığını savundu.



GERÇEK: Gizli kararname iddiası gerçeği yansıtmıyor. 14 Mayıs 2019 tarihli 1105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı bulunuyor. Kararın içeriğine ilişkin tüm bilgiler de kamuoyuyla paylaşıldı.



İDDİA: Kemal Kılıçdaroğlu, "(Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası'nı) Biz fabrikayı onlara (Katarlılara) teslim ediyoruz" iddiasında bulundu.



GERÇEK: Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası, Katarlılara teslim edilmiyor. Fabrikanın işletme hakkının 25 yıl süre ile BMC'ye verildi.



Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı geçmişte yaşanan örneklerde açıkça görülüyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Alman firmasıyla Kayseri Uçak Fabrikası açıldı. Adnan Menderes'in başbakanlığı döneminde Atom Enerjisi İşbirliği Antlaşması imzalandı. Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde tank modernizasyonu ile ilgili sözleşme İsrail firmasıyla imzalandı.



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİNDE AÇILAN KAYSERİ UÇAK FABRİKASI'NDA ALMAN JUNKERS FİRMAYLA UÇAK ÜRETİMİ YAPILDI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk döneminde Alman Junkers firmasıyla Kayseri Uçak Fabrikası'nın açıldığı biliniyor. Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde, Kayseri'de 6 Ekim 1926'da açılan Kayseri Uçak Fabrikası açıldı. Kayseri Uçak Fabrikası'nın Alman Junkers firmasıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin anlaşmasıyla, Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi (TOMTAŞ) adı altında açıldığı bildirildi.

1926-1935 arası, Kayseri Uçak Fabrikası'nda üretilen uçakların hepsi yurtdışı firmalar tarafından tasarlandı.

Junkers, The Curtiss Aeroplane and Motor Company Inc., Gothaer Waggon Fabrik A.G., Panstwowe Zaklady Lotnicze, Phillips and Powis Aircraft Ltd. firmalarıyla lisans anlaşmaları yapıldı ve 200 kadar uçak Kayseri'de üretildi.