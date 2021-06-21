Astronomik rakamlarla bütçe artışı, yolsuzluk iddiaları: İşte CHP'li belediyelerin zam ve israf karnesi





PARTİLİLERE KADRO KIYAĞI!

İBB'nin 28 iştiraki olduğunu kaydeden Kıran, CHP döneminde 101 yeni yönetim kurulu üyesi uydurulduğunu özetle partililere kıyak geçildiğini aktardı.

CHP döneminde işten çıkarmaların sayısının oldukça arttığı hatırlatılırken, 11.706 kişinin işten çıkarıldığını fakat 18.000 kişinin işe alındığını belirtti. İşe alımlarda CHP, İYİ Parti ve HDP'lilere iltimas tanındığı bilinen bir gerçek.

CHP'Lİ BELEDİYELERİN SU ZAMLARI!

İBB'nin son iki yılda su için yaptığı 5 zam teklifi hatırlatıldı. Kıran, CHP'li İBB'nin suya zam yapmayacağını aksine indirim yapacağını iddia ettiğini belirtti. Seçim öncesinde suya zam yapmayacağını iddia eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zam oyunlarına dikkat çekilerek hafızalar tazelendi.