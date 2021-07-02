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    • 02.07.2021 13:48
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    Son dakika: MSB'den flaş açıklama! Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist ekisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadeleri kullanıldı.

    PKK yok oluyor! 7 terörist EX!

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB'den flaş açıklama! Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist ekisiz hale getirildi