Aşı randevusu nasıl değiştirilir? MHRS, e-Nabız covid 19 aşı randevusu tarihi ve hastane değişikliği yapılabilir mi?

Aşı randevusu nasıl değiştirilir? MHRS, e-Nabız covid 19 aşı randevusu tarihi ve hastane yerinde değişiklik yapılabilir mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılıyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3. doz ile ilgili önemli açıklamalar yapınca MHRS, e-Nabız sistemlerinde yoğunluk artmaya başladı. Peki alınan randevuda değişiklik ya da iptal olabiliyor mu? İşte detaylar...
AŞI RANDEVUSU NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Aşı randevusu randevu alınan ekran üzerinden istendiği takdirde değiştirilebiliyor. Aşı randevusunda değişiklik yapmak için öncelikle önceki randevuyu iptal etmek gerekiyor.
Randevunuzu iptal edebilmek için şu süreci takip edebilirsiniz.
https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde, kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan ekranın üst bölümünde yer alan "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun sağ tarafındaki "İptal Et" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz. Akıllı cihazınızdan MHRS Mobile giriş yaptıktan sonra açılan ekranda "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun alt kısmındaki "İptal Et" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.ALO 182 çağrı merkezimizi arayarak da bilgi güvenliği kapsamında sorulan sorulara doğru cevap vermeniz halinde randevu iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.