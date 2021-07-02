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    • 02.07.2021 12:54
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    Aşı randevusu nasıl değiştirilir? MHRS, e-Nabız covid 19 aşı randevusu tarihi ve hastane değişikliği yapılabilir mi?

    Gündemde yoğun bir şekilde Aşı randevusu nasıl değiştirilir? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Türkiye gündeminde hiç şüphesiz ki en çok konuşulan konulardan biri aşılama oluyor ve koronavirüs ile mücadelede büyük önem taşıyor. Son olarak 18 yaşa inen aşılama tüm hızıyla devam ederken vakalarda da düşüş yaşanıyor. Peki aşı randevusu alan kişi bilgileri MHRS, e-Nabız üzerinden değiştirebilir mi, randevu iptali oluyor mu? MHRS, e-Nabız covid 19 aşı randevusu tarihi ve hastane yerinde değişiklik yapılabilir mi?

    takvim.com.tr
    Aşı randevusu nasıl değiştirilir?

    Aşı randevusu nasıl değiştirilir? MHRS, e-Nabız covid 19 aşı randevusu tarihi ve hastane yerinde değişiklik yapılabilir mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılıyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3. doz ile ilgili önemli açıklamalar yapınca MHRS, e-Nabız sistemlerinde yoğunluk artmaya başladı. Peki alınan randevuda değişiklik ya da iptal olabiliyor mu? İşte detaylar...

    AŞI RANDEVUSU NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

    Aşı randevusu randevu alınan ekran üzerinden istendiği takdirde değiştirilebiliyor. Aşı randevusunda değişiklik yapmak için öncelikle önceki randevuyu iptal etmek gerekiyor.

    Randevunuzu iptal edebilmek için şu süreci takip edebilirsiniz.

    https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde, kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan ekranın üst bölümünde yer alan "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun sağ tarafındaki "İptal Et" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz. Akıllı cihazınızdan MHRS Mobile giriş yaptıktan sonra açılan ekranda "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun alt kısmındaki "İptal Et" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.ALO 182 çağrı merkezimizi arayarak da bilgi güvenliği kapsamında sorulan sorulara doğru cevap vermeniz halinde randevu iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

        KİMLER 3. DOZ AŞI OLACAK?

        Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla yürütülen aşılama çalışmalarında bugünden itibaren iki doz aşısını olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşıları yapılacak.

        Türkiye'de salgınla mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için ilk olarak Çin'den 30 Aralık 2020'de getirilen Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşılarının birinci dozu, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Hemen ardından peyderpey 90 yaştan itibaren başlayarak vatandaşların aşılamasına geçilmişti. 11 Şubat'ta ise CoronaVac aşısının ikinci doz uygulaması başlamıştı.

        Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yaptığı değerlendirme sonucunda, iki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanları için bugünden itibaren üçüncü doz aşı randevularının açılmasına karar verdi.
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