Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Pandemiyi hayatımızdan silebilmek için toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmalıyız"





Bakan Koca, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, güçlü bir sağlık sisteminin insanlık için hayati bir önem taşıdığını söyledi.

Bunun kıymetinin tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir kez daha ortaya çıktığını, dünyada bu salgınla baş edecek sağlık altyapısına ve iyi yetişmiş insan gücüne sahip nadir ülkelerden biri olmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gittikçe gelişen altyapısıyla birlikte sağlık sistemimizin geldiği nokta yalnızca vatandaşlarımız tarafından değil, Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası örgütler ve uzmanlar tarafından da takdir edilmektedir." diye konuştu.

Koca, Sakarya'da yatırım bedeli yaklaşık 1 milyar lira olan toplam 52 sağlık tesisinin yapımını süratle tamamladıklarını ve hizmete açtıklarını dile getirerek şöyle devam etti: