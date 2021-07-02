Bakanlar Kurum ve Bilgin, Sakarya'da toplu açılış törenine katıldı: "Büyük adımlar atılıyor, Türkiye değişiyor"





Bakan Kurum, yaklaşık 2,6 milyar lira değerindeki 157 yatırımın hizmete alındığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ülke ve millet için gece gündüz çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yorulmuyoruz. Her gün başka bir şehrin sabahına varıyor, her gittiğimiz yerde başka bir heyecan kucaklıyor, kuşanıyoruz. İlk günkü aşkla, şevkle hizmet etmeye devam ediyoruz. 81 il, 973 ilçemizde, ülkemizde on yıllar sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu eser siyasetinin en güzel örneklerini ortaya koymanın, bu cennet vatanımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehirlerimizi, millet bahçeleri, sosyal konutlar, kentsel dönüşüm projeleriyle tarihi kent merkezlerinin ihyası, yeni sanayi alanlarımızın inşasıyla model şehirler haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sakarya'mıza son 19 yılda 7,6 milyar lira değerinde çevre ve şehircilik yatırımı yaptık."

Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerinden bahseden Kurum, "2000'li yılların başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı sosyal konut seferberliğinde yerel mimarinin hakim olduğu mahalle kültürünün, yine orada Ayşe ablanın, Fatma ablanın beraber aynı sokakta yaşayabildiği, amcalarımızın, teyzelerimizin hatıralarını yine canlandırabildikleri projeler geliştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle tüm Türkiye'de 19 yılda yaptığımız 1 milyonuncu konutun anahtar teslimini yapacağız." diye konuştu.

Kurum, bu projeleri ülke genelinde sürdüreceklerini, 81 ilde 81 milyon metrekare yeşil alan hedefiyle millet bahçesi projelerini geliştirdiklerini vurgulayarak, Sakarya Stadyumu'nun bulunduğu alanı da yeşil alana ve millet bahçesine çevirdiklerini anımsattı.

Toplam 64 bin metrekarelik alanda millet bahçesini vatandaşların hizmetini sunduklarını belirten Kurum, "Bir millet bahçesini de inşallah bugün açıyor olacağız. Amacımız, sizlerin duasını almak için gece gündüz çalışmaktır." dedi.