Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Kadına yönelik şiddet tüm ülkelerin sorunudur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda önemli mesajlar verdi:
Son günlerde bazı çevreler, '1 Temmuz itibariyle resmen çekildiğimiz İstanbul Sözleşmesi'ni, kadına yönelik şiddetle mücadelede geriye gidiş olarak yansıtmaya çalışıyor.
Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek değildir.
Kadınların sahip oldukları haklarını kullanabilmesi için nasıl mücadele ediyorsak, bugün de yarın da aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. Öncelikle kadına yönelik şiddetin ortaya çıkmasına neden olan faktörlerin incelenmesi ve bertaraf edilmesi gerekiyor.
Kadına yönelik şiddeti siyasi tartışmalara malzeme etmeden, samimiyetle ele almamız gerekiyor. Yasal düzenlemeler, önleme, koruma ve kovuşturma alanlarında ihtisaslaşma ile aşmaya çalışıyoruz. Şiddet faillerinin öfke kontrollerinin sağlanabilmesine yönelik eğitimlere başlıyoruz.
Kadına yönelik şiddetle mücadele annemizin, eşimizin, kızımızın hakkını, hukukunu, onurunu korumanın da mücadelesidir.