SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Mağdurun korunması ve desteklenmesi ile önleyici çalışmalarda kurumsal hizmetler daha da önem kazanmaktadır. Doğru müdahaleyi gerçekleştirmek ihtiyaca uygun tasarlanmış kurumsal yapılarla mümkündür. ŞÖNİM'lerle beraber kadın konuk evlerinde hizmetler zaten yürütülüyor. Şiddet mağdurlarına rehberlik ve danışmanlık, çocuklarına sağlanan burslarla destek veriyoruz.



7 İLİMİZDE 9 YENİ KADIN KONUK EVİ DAHA AÇILACAKTIR

En önemli hususun şiddet gerçekleşmeden önleyebilmek olduğunu biliyoruz. Öfke kontrollerinin sağlanabilmesine yönelik eğitimlerine başlıyoruz. ŞÖNİM'lerde bugün 682 bini kadın, 54 bini erkek, 96 bini çocuk olmak üzere 833 bin kişiye hizmet verildi. Önümüzdeki dönemde 7 ilimizde 9 yeni kadın konuk evi daha açılacaktır. 9 ilimizdeki mevcut konuk evlerini şiddet mağduru kadınların ihtiyaçlarına göre dönüştürüyoruz. Barınma amacıyla kuruluşlarımıza müracaat eden kadınlarımıza gereken desteği veriyoruz. KADES de yaygın olarak kullanılmaktadır. 15 şehirde uygulanan elektronik kelepçe uygulaması 15 Ocak 2021 itibariyle 81 ilde uygulanmaya başlamıştır.

4. hedef toplumsal farkındalığın arttırılması olarak belirlenmiştir. Kurumsal iletişim kanallarının güçlendirilmesi, eğitimin tünm kademelerine şiddetle topyekün mücadele anlayışının yerleştirilmesi, medyanın sorumlu ve etik hareket etmesi gibi hususlarda çalışmalar yürütülecektir. 77 faaliyeti önümüzdeki 5 yıl içinde gerçekleştireceğiz. Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele edilmesi amacıyla babalara yönelik eğitim çalışması düzenlenmesidir. Şiddet içermeyen olumlu dil kullanımını sağlamak amacıyla kampanyalar düzenlenecektir. İşyerinde cinsel, fiziksel şiddet ile ilgili çalışmaların yapılması planlanıyor.

5. hedefini sistematik, güvenilir verilerin toplanması olarak belirledik. Şiddeti ortaya çıkarma ihtimali olan risk faktörünü önceden belirlemek şiddeti önlemede önem arzediyor. 81 ilde kadına yönelik şiddet risk haritaları tamamlanacak. Elde edilen bilginin ve veri analizlerinin STK'lar ve üniversitelerle daha yakın iş birlikleri gerçekleştirilecektir. Ortak veri tabanı oluşturulması için bakanlıklar arasında veri entegrasyonu sağlanmıştır.

Kampanyalarla her kesime yönelik eğitici çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz. Kadına şiddeti sıradanlaştıran yaklaşımları ortadan kaldıracağız.