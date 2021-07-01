SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Başkan Erdoğan toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.
MÜCADELEMİZ BİTMEYECEK
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini eleştirenlere tepki gösteren Erdoğan, "Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi ile başlamadı, çekilmeyle de bitecek değildir." değildir.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Eylem Planımıza katkı sağlayan tüm taraflara şükranlarımı sunuyorum. Bizim inancımızda bildiğimiz ve bilmediğimiz varlıklar içinde asıl olan insandır. Diğer tüm ayrımlar bu ulvi sıfatın gerisinde kalır. Aile yapımızla ilgili hassasiyetlerde kadın ne kadar sorumluysa erkek de aynı derecede mesuliyet sahibidir.
CİNSİYETE GÖRE ÜSTÜNLÜĞÜN MEDENİYETİMİZDE YERİ YOKTUR
Aile yapımızda bozulma varsa bunun sorumluluğu kadına ya da erkeğe yüklemek sorunun yarısını görmezden gelmek demektir. Cinsiyete göre üstünlüğün medeniyetimizde yeri yoktur.
Kadına yönelik şiddetle mücadele öncelikli konularımız arasında yer almıştır. Atılan her adımı destekledim. Yaşanan her sorunla bizzat ilgilendim.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
Son günlerde bazı çevreler bugün yani 11 Temmuz'a doğru gidiyoruz, 1 Temmuz itibariyle resmen çekildiğimiz İstanbul Sözleşmesi'ni kadına yönelik şiddetle mücadelede geriye gidiş olarak yansıtmaya çalışıyor.
Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz bu sözleşmeyle başlamadı, bu sözleşmeden çekilmeyle bitecek değildir.
Çekilme gerekçelerimizi o dönemde kamuoyu ile paylaştık.
YARIN DA BU MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ
Kadınların sahip oldukları haklarını kullanabilmesi için nasıl mücadele ediyorsak bugün de yarın da aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. Kadına şiddet pek çok faktörden etkilenen bir olgudur. Evvela kadına yönelik şiddetin ortaya çıkmasına neden olan faktörlerin incelenmesi ve bertaraf edilmesi gerekiyor. Şiddeti bir davranış olarak öğrenen çocukların yarının şiddet faili olarak ortaya çıkma ihtimali artıyor.