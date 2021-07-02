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    • 02.07.2021 16:05
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    Kars'ta feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

    Kars Sarıkamış'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır, 9 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 9 yaralı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Sarıkamış İlçe ve Kars Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

    İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

    Kars'ın Sarakmış ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır, 9 kişi yaralandı.

    Kaza, öğle saatlerinde Sarıkamış ilçesi Alisofu köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği tespit edilemeyen 04 AAJ 622 ve 34 DDJ864 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı.

    Kazada iki otomobildeki 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan 9 yaralı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

    Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Sarıkamış İlçe ve Kars Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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    Haberler Güncel Kars'ta feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı