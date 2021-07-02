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    • 02.07.2021 15:46
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    Polislik sözlü mülakat soruları neler 2021? POMEM sözlü mülakatta neler sorulur? Geçmiş yıllarda sorulan mülakat soruları!

    Polislik sözlü mülakatta ne sorulur? Polis olmak isteyen adaylar tarafından geçmiş yıllardaki mülakat soruları araştırılmaya başlandı. Polis olmak isteyen vatandaşlar, POMEM sınavlarına giriş yaptıktsn sonra, eğitimlerini tamamlayarak göreve başlayabiliyor. Adaylarda gözler 28. dönem polis alımına çevrildi. Peki, POMEM mülakatlarında sorulan sorular neler? 2021 Polislik sözlü mülakat soruları!

    takvim.com.tr
    Polislik sözlü mülakat soruları neler 2021?

    28. Dönem POMEM başvuruları hakkında araştırmalar sürerken mülakat soruları merak edilen konular arasında yer aldı. 2021 yeni polis alımları için gelecek son dakika duyuruları adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Polis olmak isteyen vatandaşlar, POMEM sınavlarına giriş yaptıktsn sonra, eğitimlerini tamamlayarak göreve başlayabiliyor. Peki, POMEM mülakatlarında sorulan sorular neler? İşte 2021 Polislik sözlü mülakat soruları!

    28. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

    28. dönem alımları için henüz resmi bir tarih verilmedi. Açıklama geldiğinde detaylı bilgileri haberimizde öğrenebilirsiniz.

    27. DÖNEM POMEM PARKUR SINAVI YERLERİ BELLİ OLDU

    27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri açıklandı.

    Polis Akademisi Başkanlığı 27. dönem POMEM giriş sınavı fiziki yeterlilik aşamasına katılacak adayların sınav yerleri açıklandı.

        POLİSLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SORULARI 2021

        Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, kendilerine duyurulacak yer ve zamanda mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

        (2) Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, (Değişik ibare:RG-8/11/2019-30942) Soru Hazırlama Komisyonunca hazırlanıp Soru Denetleme Komisyonunca uygun görülen soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

        a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

        b) Kendisinden istenileni kavrama,

        c) Özgüveni,

        ç) İfade etme yeteneği,

        d) Beden dilini kullanma becerisi,

        olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

        (3) Mülakat sınavı komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur", başarısız adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir.

        Sınavlara ilişkin esaslar

        Sınav esaslarına ilişkin düzenlemeler sınav döneminden önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

        (2) (Değişik ibare:RG-8/11/2019-30942) Başkanlıkça belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.

        (3) Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar.

        Fiziki yeterlilik sınavı

        (1) Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

        (2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar:

        a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir. Kriterler Başkanlıkça belirlenir ve uygulanır.

        b) Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavı sonuçları Başkanlıkça belirlenen yer ve zamanda ilan edilir.

        (3) Fiziki yeterlilik sınavına ilişkin bu Yönetmelikte yer almayan diğer düzenlemeler sınavdan önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.
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        Haberler Güncel Polislik sözlü mülakat soruları neler 2021? POMEM sözlü mülakatta neler sorulur? Geçmiş yıllarda sorulan mülakat soruları!