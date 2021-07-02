Polislik sözlü mülakat soruları neler 2021? POMEM sözlü mülakatta neler sorulur? Geçmiş yıllarda sorulan mülakat soruları!

28. Dönem POMEM başvuruları hakkında araştırmalar sürerken mülakat soruları merak edilen konular arasında yer aldı. 2021 yeni polis alımları için gelecek son dakika duyuruları adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Polis olmak isteyen vatandaşlar, POMEM sınavlarına giriş yaptıktsn sonra, eğitimlerini tamamlayarak göreve başlayabiliyor. Peki, POMEM mülakatlarında sorulan sorular neler? İşte 2021 Polislik sözlü mülakat soruları!
28. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?
28. dönem alımları için henüz resmi bir tarih verilmedi. Açıklama geldiğinde detaylı bilgileri haberimizde öğrenebilirsiniz.
27. DÖNEM POMEM PARKUR SINAVI YERLERİ BELLİ OLDU
27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri açıklandı.
Polis Akademisi Başkanlığı 27. dönem POMEM giriş sınavı fiziki yeterlilik aşamasına katılacak adayların sınav yerleri açıklandı.