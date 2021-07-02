Başkan Erdoğan talimatı verdi "Hayvanları Koruma Yasa Teklifi" TBMM'ye sunuldu! İşkenceye af yok

Düzenleme hayvanlara işkence eden ya da öldürenlere 4 yıla kadar hapis cezası verilmesi, sirk ve yunus parkların kapatılması, pet-shoplarda kedi-köpek bulundurulmaması, pitbull başta olmak üzere tehlikeli 4 köpek türünün beslenememesi gibi değişiklikler içeriyor.
ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan son yapılan MYK toplantısında uzun süredir üzerinde çalışılan Hayvanları Koruma Yasa Teklifi'nin TBMM'ye sunulması ve Meclis tatile girmeden yasalaştırılması talimatı verdi. Bu kapsamda teklife son şekli verilerek dün TBMM Başkanlığına sunuldu.
SAHİPLİ-SAHİPSİZ HAYVAN AYIRIMI KALKIYOR
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, teklifin içeriği hakkında kapsamlı bilgi verdi. Ünal, "Hayvanlar mal değil can olarak kabul edilecek. Hayvan neslini tüketene 10 yıla kadar hapis verilebilecek. Sahipli sahipsiz hayvan ayrımını kaldırıyoruz. Cinsel ilişki suç olarak düzenleniyor" dedi.
Teklif şu değişiklikleri içeriyor:
CANLI VE SÜS OLMAYACAK
Bundan sonra sadece insanlar değil tüzel kişiler de havyan sahibi olabilecek. Hayvanlar 'mal ve eşya' değil "canlı" olarak kabul edilecek. Hayvanları "süs" olarak gösteren maddeler de temizleniyor.