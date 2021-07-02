Başkan Erdoğan talimatı verdi "Hayvanları Koruma Yasa Teklifi" TBMM'ye sunuldu! İşkenceye af yok





HAYVAN HACZİNE YASAK

Ticari amaç güdülmeksizin bakılan tüm hayvanlar için haciz getirilemeyecek.



BAKIMEVİ ZORUNLULUĞU

Büyükşehir, il ve nüfusu 75 bini aşan belediyelere 31 Aralık 2023, diğerlerine ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar hayvan bakımevin kurma zorunluluğu getiriliyor. Nüfusu 25 binin altında olan belediyeler için ise bu zorunluluk bulunmuyor.





KISIRLAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Rehabilite edilmemiş sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın veri tabanına kaydedilmesi yükümlülüğü getiriliyor.



PET-SHOP'LARDA KEDİ-KÖPEK OLMAYACAK

Ev hayvanı satış yerlerinde (pet-shop) kedi ve köpek bulundurulamayacak.