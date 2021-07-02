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    • 02.07.2021 07:28
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    Başkan Erdoğan talimatı verdi "Hayvanları Koruma Yasa Teklifi" TBMM'ye sunuldu! İşkenceye af yok

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan son yapılan MYK toplantısında uzun süredir üzerinde çalışılan Hayvanları Koruma Yasa Teklifi'nin TBMM'ye sunulması ve Meclis tatile girmeden yasalaştırılması talimatı verdi. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçen AK Parti, hayvanlara vahşice eziyet edip öldürenlerin hak ettikleri cezaları almasını sağlayacak Hayvanları Koruma Yasa Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

    Yasa teklifi TBMM'ye sunuldu! İşkenceye af yok

    Düzenleme hayvanlara işkence eden ya da öldürenlere 4 yıla kadar hapis cezası verilmesi, sirk ve yunus parkların kapatılması, pet-shoplarda kedi-köpek bulundurulmaması, pitbull başta olmak üzere tehlikeli 4 köpek türünün beslenememesi gibi değişiklikler içeriyor.




    ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan son yapılan MYK toplantısında uzun süredir üzerinde çalışılan Hayvanları Koruma Yasa Teklifi'nin TBMM'ye sunulması ve Meclis tatile girmeden yasalaştırılması talimatı verdi. Bu kapsamda teklife son şekli verilerek dün TBMM Başkanlığına sunuldu.



    SAHİPLİ-SAHİPSİZ HAYVAN AYIRIMI KALKIYOR
    AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, teklifin içeriği hakkında kapsamlı bilgi verdi. Ünal, "Hayvanlar mal değil can olarak kabul edilecek. Hayvan neslini tüketene 10 yıla kadar hapis verilebilecek. Sahipli sahipsiz hayvan ayrımını kaldırıyoruz. Cinsel ilişki suç olarak düzenleniyor" dedi.

    Teklif şu değişiklikleri içeriyor:

    CANLI VE SÜS OLMAYACAK
    Bundan sonra sadece insanlar değil tüzel kişiler de havyan sahibi olabilecek. Hayvanlar 'mal ve eşya' değil "canlı" olarak kabul edilecek. Hayvanları "süs" olarak gösteren maddeler de temizleniyor.

        HAYVAN KİMLİKLERİ
        Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2022 tarihine kadar dijital kimlik almak zorunda olacak.

        SOKAĞA BIRAKANA 2 BİN LİRA CEZA
        Ev hayvanını terk edip sokağa bırakmak ilk kez kabahat olarak düzenlendi ve 2 bin lira para cezası getirildi.



        HAYVAN HACZİNE YASAK
        Ticari amaç güdülmeksizin bakılan tüm hayvanlar için haciz getirilemeyecek.

        BAKIMEVİ ZORUNLULUĞU
        Büyükşehir, il ve nüfusu 75 bini aşan belediyelere 31 Aralık 2023, diğerlerine ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar hayvan bakımevin kurma zorunluluğu getiriliyor. Nüfusu 25 binin altında olan belediyeler için ise bu zorunluluk bulunmuyor.



        KISIRLAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
        Rehabilite edilmemiş sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın veri tabanına kaydedilmesi yükümlülüğü getiriliyor.

        PET-SHOP'LARDA KEDİ-KÖPEK OLMAYACAK
        Ev hayvanı satış yerlerinde (pet-shop) kedi ve köpek bulundurulamayacak.

        SİRK VE YUNUS PARTLARI YASAK
        Hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile yunus parklarının kurulması yasaklanacak. Mevcutlar ise kapasite arttırılama gidemeyecek. Buna uymayana 25 bin lira para cezası uygulanacak.


        PİTBULL YASAĞI
        Sabah'ta yer alan habere göre, Pittbull gibi tehlikeli hayvanların sahiplenilmesi, barındırılması ve beslenmesi yasak olacak. Şu aşamada dört köpek türü 'Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino" ve melezleri yasaklanıyor. Bu hayvanları besleyenlere 6 ay süre verilecek. Bu süre içinde ya hayvanlar kısırlaştırılacak ya da barınaklara teslim edilecek. Bu tercih süresinde dahi hayvanlar çocuk parkları başta olmak üzere kalabalık yerlere giremeyecek. Ayrıca, bu hayvanların sokağa terk edilmesi yasağına ilişkin idari para cezasının 30 bin lira olarak uygulanması öngörülmektedir.

            HAPİS CEZASI GELİYOR
            hayvanlara yönelik bazı filer suç kapsamına alınıp hapis cezası getiriliyor. Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişiye 1 ila 5 yıl, hayvanın neslini yok eden kişiye 5 ila 10 yıl, dövüştürenlere üç ay ile 2 yıl, ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürene 6 ay ila 4 yıl, işkence ve zalimce muameleye 6 aydan 3 yıla, cinsel ilişkide bulunanlara 6 ay ile 3 yıl hapis cezası verilecek. Bu suçlar birden fazla hayvana karşı ve aynı anda işleniyorsa, sahipleri tarafından yapılıyorsa yarısı oranında arttırılacak.

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