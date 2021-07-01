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    • 02.07.2021 08:01
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji saat verdi: İstanbul için son dakika yağış uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İstanbul'da için yağışın gece saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. İşte il il 2 Temmuz hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteoroloji İstanbul için saat verdi!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Çanakkale, Eskişehir, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç, Van'ın kuzey ve doğu, Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla iç ve batı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 35°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

    Yağışların hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü devam etmesi bekleniyor.

    KIRKLARELİ °C, 31°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    KOCAELİ °C, 33°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Az bulutlu ve açık, zamanla İç Ege'nin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 35°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    MANİSA °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        ANTALYA °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        ISPARTA °C, 36°C
        Az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batısının parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 36°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 35°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 37°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        SİVAS °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ
        Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile gece saatlerinde Düzce,Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 34°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 37°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 27°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 36°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        BAYBURT °C, 36°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

        SAMSUN °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 28°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu ile Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 33°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 32°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 38°C
        Az bulutlu

        VAN °C, 30°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 41°C
        Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR °C, 42°C
        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 39°C
        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 39°C
        Az bulutlu ve açık

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji saat verdi: İstanbul için son dakika yağış uyarısı!