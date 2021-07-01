SON DAKİKA: AK Parti Hayvanları Koruma Kanunu teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuyor

Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Uzun süredir üzerinde çalıştığımız Hayvanları Koruma Kanun teklifimizi bugün TBMM Başkanlığına sunuyoruz.

Ünal'ın açıklamaları şöyle:

Sivil Toplum Kuruluşları, belediyeler ve bakanlıklarla görüşmeler yaptık. Yaptığımız bu düzenlemenin ruhunu, kalbini oluşturan bakış açımız şudur. Hayvanlar bir mal ve eşya olmaktan çıkarılıp, canlı statüsüne getirilmektedir. Hayvanlara zarar verme hususundan çıkarılıp, cana zarar verme kapsamına alınarak suç teşkil etmektedir.

En büyük temel noktasını bu oluşturmaktadır. Hayvanların sahiplerinin borçlanmasından dolayı haczedilmesi de mal olmaktan çıkarılması ile ortadan kalkmaktadır. Sahipli, sahipsiz hayvan bakışını da kaldırıyoruz. Nesli yok olmakta olan bir hayvanı öldürme, bir hayvan neslini yok etme, işkence yapma, hayvan dövüştürme, cinsel ilişki, kasten öldürme suç olarak düzenlenmektedir.

Hayvana karşı gerçekleştirilen bazı suçlarda sahibi tarafından şikayet hakkı olmasa bile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından süreç takip edilebilecektir. Sahibi tarafından uygulanan durumlarda ise yine Tarım ve Orman Bakanlığı ile adli makamlar süreci takip edecek.

Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, nüfusu 25 bini aşan belediyelere hayvan barınakları kurma zorunluluğu getirilmektedir.

Ayrıntılar geliyor...