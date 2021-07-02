Terör örgütü PKK 13 yaşındaki Betül'ü el bombasıyla infaz edip sözde ‘şehit’ ilan etti

Siirt'in Eruh ilçesinde yaşayan Betül Yıldız, propagandalara ve sözde özgürlük vaatlerine kanarak, 2016'da henüz 13 yaşındayken okulunu bırakıp PKK'ya katıldı.
YAŞADIKLARI ŞAŞKINA DÖNDÜ
"Çırav Avesta" kod adı veren Betül, silah ve canlı bomba eğitimi verilerek Diyarbakır kırsalına gönderildi. Yeraltındaki rutubetli sığınaklarda her gün ölüm korkusu yaşayan teröristlerin durumuna tanıklık edince yaşadıkları karşısında şaşkına döndü.
Kendisine anlatılanlarla dağdaki ağır yaşam şartlarının birbiriyle uyuşmadığını görünce de yol yakınken bir an önce geri dönmek istedi.
Bunu da sözde bölge sorumlusu teröriste iletti. "Yoğunlaşma" adını verdikleri ideolojik eğitim de işe yaramadı.