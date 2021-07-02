Terör örgütü PKK 13 yaşındaki Betül'ü el bombasıyla infaz edip sözde ‘şehit’ ilan etti





5 YIL SIR GİBİ SAKLADILAR

Kadın teröristlerin ağırlıkta olduğu bir kampa götürülen Betül'ün kafasındaki aile özlemi yok edilemedi. Sabah'ın haberine göre, hakkında infaz kararı verilen Betül, "Tamam seni geri göndereceğiz, ama biraz beklemen gerekiyor. Şu anda bölgede yoğun operasyonlar var" diye kandırıldı.