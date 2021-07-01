Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye döneceğini bildirdi

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, 2018 yılında 77 bin 843 kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçtı. Uruguay'a gittiği iddia edilen Tosuncuk, dün akşam saatlerinde avukatları Şehmus Uluç ve Fatih Kuş aracılığıyla videolu mesaj gönderdi. Kırmızı Bülten ile aranan ünlü dolandırıcı, "Şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum. Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısının vereceği kararla gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur" ifadesini kullandı.

500 MİLYON LİRAYLA KAÇMIŞTI

2016 yılında kurulan ve kısa sürede hızlı bir şekilde büyüyen Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın, 77 bin 843 kişiyi 500 milyon lira dolandırarak 2018 yılında kayıplara karışmıştı.

ÇALINTI PARAYLA LÜKS HAYAT

Kimi zaman eski eşi Sıla Aydın'la yatlarda, kimi zaman pahalı otomobillerde görüntülenen 'Tosun' dolandırdığı paralarla süper lüks bir hayat yaşıyordu.