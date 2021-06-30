Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.07.2021 06:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.07.2021 06:53
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Gaziantep'te özel bir hastanede yangın!

    Son dakika haberine göre, Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen 45 hastayı tahliye etti.

    AA
    Gaziantep'te özel bir hastanede yangın!

    Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Merkez Şahinbey ilçesi Tepebaşı Mahallesinde bulunan özel hastanenin kardiyoloji bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.


    HASTALAR YANGIN MERDİVENİYLE KURTARILDI
    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı. Bu arada hastanede tedavi gören ve dumandan etkilenen bazı hastalar ise hastanenin çatısına uzatılan yangın merdiveniyle kurtarıldı.

    Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 45 hastanın çevredeki başka hastanelere nakledildiği öğrenildi.

    İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP bu yalanları neden söylüyor?
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Gaziantep'te özel bir hastanede yangın!