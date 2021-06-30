CHP iyice zıvanadan çıktı! CHP'li vekil Turan Aydoğan 'Kanal İstanbul' üzerinden Başkan Erdoğan'ı alçakça hedef aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Rüyam' dediği Kanal İstanbul projesi için ilk adımın atılmasıyla beraber CHP'li siyasetçiler kirli dilleri ile Başkan Erdoğan'ı hedef almaya başladılar. CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan da katıldığı bir canlı yayın programında Kanal İstanbul tartışması üzerinden Başkan Erdoğan'a alçakça sözler ile saldırdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı konuşmasında da Türkiye'nin gelişmesinde ve ilerlemesinde önemli rolü olan projelere CHP'nin ve diğer muhaliflerin karşı çıktığını vurgulamıştı.

ÖMRÜ İNSAN HAKLARINA SALDIRIYLA GEÇMİŞ

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendisine örnek aldığı kirli dilinden belli olan CHP'li vekil, "Kanal İstanbul projesinin hayata geçirme ihtimali yok. Ne siyasi ömürleri yeter ne de hukuk olarak fırsat veririz ona" dedi.

"İNSANLIĞA KARŞI SALDIRI"

Kanal İstanbul projesini, "insanlığa karşı saldırı" olarak nitelendiren Aydoğan, "Sayın Cumhurbaşkanının bunu algılayacağını sanmıyorum. Ömrü insan haklarına saldırıyla geçmiş bir Cumhurbaşkanı, İstanbul'un göbeğinde bir doğa, insan yaşam, çevre hakkına saldırıyı anlayacağını sanmıyorum." şeklinde skandal bir ithamda bulundu.

SİYASİ AHLAKTAN YOKSUN ASİMETRİK MUHALEFET

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci, Aydoğan'ın açıklamalarını bölerek tepki gösterdi. Başkan Erdoğan'dan ve kamuoyundan özür dilemesi konusunda Aydoğan'a çağrı yapan Birinci, "Ağzınızı toplayın frene basın." şeklinde konuştu.

Aydoğan'ı "siyasi ahlaktan yoksun" olarak nitelendiren Birinci, "Asimetrik muhalefetin şekle girmiş halini görüyoruz." dedi. Birinci ayrıca, skandal ifadeler için dava açacaklarını duyurdu.