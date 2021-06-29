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    • 29.06.2021 14:28
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması: Tren ve otobüs garlarında aşı hizmeti başladı!

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara’da" ifadelerini kullandı. Öte yandan Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 15 milyonu aştı.

    Bakan Koca İlk uygulama Ankara diyerek duyurdu

    Türkiye, aşılamada zaman mekan kavramını aştı. AVM'lerden sonra şimdi de trend garlarında aşı hizmeti hayata geçirildi.

    Kovid-19 ile mücadele kapsamında, aşı olamayan vatandaşlar için Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda aşı uygulama merkezi açıldı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tren ve otobüs garlarında aşı hizmetinin başladığını duyurdu.

    İLK UYGULAMA ANKARA'DA
    Bakan Koca, paylaşımında "Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara'da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli" ifadelerini kullandı.

    15 MİLYONU AŞTI
    Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 15 milyonu aştı.

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