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    • 01.07.2021 12:03
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    İBB’nin parasıyla eşine romantik jest yapan CHP'li müdürün skandalı için önerge: BELTUR bir aile şirketi mi oldu?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Haziran ayı 2.oturumuna İBB kuruluşu BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın, Hıdiv Kasrı'nı modacı eşi için kapatması damga vurdu. Meclis Üyesi Kübranur Uslu skandalla ilgili olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanıtlaması talebiyle meclise soru önergesi sundu. Uslu, skandalla ilgili, "Savrulan her kuruşun hesabı vakti gelince İstanbul halkı tarafından sorulacaktır" dedi.

    Vakti gelince hesabı sorulacak!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Haziran ayı 2.oturumu, Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Meclisin oturumuna ise İBB kuruluşu BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın, Hıdiv Kasrı'nı modacı eşi için kapatması damga vurdu.


    AK PARTİ HAREKETE GEÇTİ
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu; Beykoz'daki Hıdiv Kasrı'nın BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın tarafından modacı eşine tahsis edilmesi ile ilgili meclise soru önergesi sundu. İBB ve Meclis Üyesi Kübranur Uslu tarafından verilen soru önergesinde, şu ifadelere yer verildi:


    "Genel müdür Cenk Akın'ın Hidiv Kasrı'nı modacı eşi Çiğdem Akın'a tahsis ettiğine dair haberler, yazılı ve görüntülü basında yer almıştır. İşi kılıfına uydurmak için bu yapılan, sponsorluk olarak gösterilmiştir. İstanbul halkının kaynakları, yasa dışı uygulamalarla eşe dosta, hanımlara beylere, partililere pervasızca ikram edilmektedir."

        Çiğdem Akın


        'KENDİ MALINIZ GİBİ HARCIYORSUNUZ'
        BELTUR A.Ş.'de yaşanan usulsüzlüklere dikkat çeken Uslu, "BELTUR'un mali darboğazda olduğu iddiaları gündemdeyken, İstanbul halkının para ve kaynaklarını kendi malınız gibi harcamaktasınız. Şüphesiz bu şekilde savrulan her kuruşun hesabı vakti gelince İstanbul halkı tarafından son kuruşuna kadar sorulacaktır. Sorumlular kendi şahsi mal varlıklarıyla sorumlu tutulacaktır. İşin suç yönü de ayrıca takip edilecektir." açıklamasında bulundu.



        BELTUR MÜDÜRÜ EŞİNDEN PARA ALDI MI?
        Sabah'ın haberine göre, Uslu tarafından imzalı önergede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na sorulan sorular şöyle:
        BELTUR bir aile şirketi oldu da İstanbul halkının mı haberi yok?
        Hidiv Kasrı'nın sponsorluk görüntüsü altında bilabedel BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın'ın modacı eşi Çiğdem Akın'a ikram edilmesinin para olarak bedeli nedir?
        Bu bedel tahsil edilmiş midir?
        İstanbul halkının gözünün içine baka baka yapılan bu yasadışı işler için sorumlular hakkında işlem yapılmış mıdır?


        İBB kuruluşu olan BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın'ın modacı eşinin defilesi için Beykoz'daki Hıdiv Kasrı'nı özel kapattığı ortaya çıkmıştı. Hidiv Kasrı'nda düzenlenen defileye ilişkin fotoğraflarla belgelenen haber, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

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        Vakti gelince hesabı sorulacak!
        Haberler Güncel İBB’nin parasıyla eşine romantik jest yapan CHP'li müdürün skandalı için önerge: BELTUR bir aile şirketi mi oldu?