İBB’nin parasıyla eşine romantik jest yapan CHP'li müdürün skandalı için önerge: BELTUR bir aile şirketi mi oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Haziran ayı 2.oturumu, Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Meclisin oturumuna ise İBB kuruluşu BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın, Hıdiv Kasrı'nı modacı eşi için kapatması damga vurdu.
AK PARTİ HAREKETE GEÇTİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu; Beykoz'daki Hıdiv Kasrı'nın BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın tarafından modacı eşine tahsis edilmesi ile ilgili meclise soru önergesi sundu. İBB ve Meclis Üyesi Kübranur Uslu tarafından verilen soru önergesinde, şu ifadelere yer verildi:
"Genel müdür Cenk Akın'ın Hidiv Kasrı'nı modacı eşi Çiğdem Akın'a tahsis ettiğine dair haberler, yazılı ve görüntülü basında yer almıştır. İşi kılıfına uydurmak için bu yapılan, sponsorluk olarak gösterilmiştir. İstanbul halkının kaynakları, yasa dışı uygulamalarla eşe dosta, hanımlara beylere, partililere pervasızca ikram edilmektedir."