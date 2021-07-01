İBB’nin parasıyla eşine romantik jest yapan CHP'li müdürün skandalı için önerge: BELTUR bir aile şirketi mi oldu?





BELTUR MÜDÜRÜ EŞİNDEN PARA ALDI MI?

Sabah'ın haberine göre, Uslu tarafından imzalı önergede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na sorulan sorular şöyle:

BELTUR bir aile şirketi oldu da İstanbul halkının mı haberi yok?

Hidiv Kasrı'nın sponsorluk görüntüsü altında bilabedel BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın'ın modacı eşi Çiğdem Akın'a ikram edilmesinin para olarak bedeli nedir?

Bu bedel tahsil edilmiş midir?

İstanbul halkının gözünün içine baka baka yapılan bu yasadışı işler için sorumlular hakkında işlem yapılmış mıdır?



İBB kuruluşu olan BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın'ın modacı eşinin defilesi için Beykoz'daki Hıdiv Kasrı'nı özel kapattığı ortaya çıkmıştı. Hidiv Kasrı'nda düzenlenen defileye ilişkin fotoğraflarla belgelenen haber, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.