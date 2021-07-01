Son dakika: Başkan Erdoğan'dan aşı müjdesi: "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek duyurdu!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Erdoğan "Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah KOVİD-19'la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
5 SORUDA 3. DOZ!
Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla yürütülen aşılama çalışmalarında bugünden itibaren iki doz aşısını olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşıları yapılacak.
Türkiye'de salgınla mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için ilk olarak Çin'den 30 Aralık 2020'de getirilen Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşılarının birinci dozu, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Hemen ardından peyderpey 90 yaştan itibaren başlayarak vatandaşların aşılamasına geçilmişti. 11 Şubat'ta ise CoronaVac aşısının ikinci doz uygulaması başlamıştı.