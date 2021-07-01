Devlet dairesi çalışma saatleri 2021! 1 Temmuz Kamu mesai saatleri saat kaçta başlıyor, bitiyor? İdari izinler kalktı mı?

1 Temmuz 2021 Perşembe günü normalleşme adımlarında üçüncü etaba geçildi. Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri de değişti. Vatandaşlar tarafından güncel mesai saatlerini araştırmaya başladı. Peki, Peki, Kamuda esnek çalışmaya mı geçildi? Devlet dairesi çalışma saatleri ne oldu? İdari izinler kalktı mı? İşte 2021 güncel kamu mesai saatleri!
1 TEMMUZ KAMUDA MESAİ SAATLERİ NE OLDU?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Koronavirüs'e karşı el ele büyük mücadele verdik. Tam ve kısmi kapanma dönemlerinden sonra 1Temmuz saat 05.00'ten itibaren normalleşme dönemine geçiyoruz.
Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri 08.30-12.30 13.00-17.00 arasında uygulanacaktır."
KİMLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK?
İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde, Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç) ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanların idari izinli sayılmaya devam edileceği bildirildi.