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    • 01.07.2021 11:39
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    Devlet dairesi çalışma saatleri 2021! 1 Temmuz Kamu mesai saatleri saat kaçta başlıyor, bitiyor? İdari izinler kalktı mı?

    Güncel kamu mesai saatleri 2021 vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Temmuz ayında alınan yeni nortmalleşme kararları kapsamında, faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet göstermeye başladı. Bu bağlamda, kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme süreci başladı. Genelgeye göre, mesai saatlerinde de değişikliğe gidildi. Peki, Kamuda esnek çalışmaya mı geçildi? Devlet dairesi çalışma saatleri ne oldu? İdari izinler kalktı mı? İşte 2021 güncel kamu mesai saatleri!

    takvim.com.tr
    Devlet dairesi çalışma saatleri 2021! Kamu mesai saatleri...

    1 Temmuz 2021 Perşembe günü normalleşme adımlarında üçüncü etaba geçildi. Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri de değişti. Vatandaşlar tarafından güncel mesai saatlerini araştırmaya başladı. Peki, Peki, Kamuda esnek çalışmaya mı geçildi? Devlet dairesi çalışma saatleri ne oldu? İdari izinler kalktı mı? İşte 2021 güncel kamu mesai saatleri!

    1 TEMMUZ KAMUDA MESAİ SAATLERİ NE OLDU?

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Koronavirüs'e karşı el ele büyük mücadele verdik. Tam ve kısmi kapanma dönemlerinden sonra 1Temmuz saat 05.00'ten itibaren normalleşme dönemine geçiyoruz.

    Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri 08.30-12.30 13.00-17.00 arasında uygulanacaktır."

    KİMLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK?

    İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde, Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç) ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanların idari izinli sayılmaya devam edileceği bildirildi.

        Bu genelge kapsamında idari izinli sayılanların göreve gelmedikleri süre zarfında istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacakları ifade edilen genelgede, söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumluluklarının görev yerinde çalışanlar ile eşit olduğu, bu çalışanların amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacağı ve hizmetine ihtiyaç duyulanların görevlerine dönecekleri belirtildi.

        Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesli-görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterileceği vurgulanan genelgede, tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması gibi gerekli tedbirlerin devam ettirileceği vurgulandı.
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        Haberler Güncel Devlet dairesi çalışma saatleri 2021! 1 Temmuz Kamu mesai saatleri saat kaçta başlıyor, bitiyor? İdari izinler kalktı mı?