HDP'li milletvekilleri, belediye başkanları ile parti yöneticilerine yönelik suç isnatları tek tek detaylı yer aldı. İddianamenin büyük kısmında ise HDP'li il ve ilçe belediyelerinin, belediye kaynaklarını terör örgütüne aktardığı, çukur eylemleri ve Kobani olayları sırasında eylemcilere lojistik destek verdikleri anlatıldı. Bu iddialarla ilgili sunulan deliller arasında ise farklı cumhuriyet savcılıklarınca yürütülen soruşturma dosyalarına giren çok sayıda gizli tanık ifadesi yer aldı.





'TOPLANAN ERZAK TERÖRİSTLERE GÖNDERİLDİ'

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla 2019 yılında görevinden uzaklaştırılan Van'ın Muradiye eski Belediye Başkanı Yılmaz Şalan hakkında ifade veren gizli tanık 'ASP58', Şalan'ı belediye encümenliği görevi yaptığı dönemde tanıdığını belirtti. 'ASP58', "2019 yılı yerel seçimlerden sonra belediye başkanı oldu. Başkan olduktan hemen sonra belediye çalışanlarının aylıklarında 500 TL kesinti yaptı; ancak şikayetten korkarak 2 ay sonra kesilen paraları geri ödedi. Şalan, belediye bütçesinden ramazan ayı içerisinde yüklü miktarda gıda ve erzak satın aldı. Bu erzakın büyük bir kısmını Tendürek Dağı kırsalında faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarına gönderdi. Geri kalanları ise örgütle bağlantılı ailelere dağıttı. 2019 yılı Temmuz ayı içinde Tendürek Dağı kırsalına, belediyenin garajında bulunan akaryakıt deposundan bidonlarla akaryakıt gönderdiğini biliyorum" iddialarında bulundu.