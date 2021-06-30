Çanakkale’deki kaçak plaj açılışı CHP’yi karıştırdı: Mührü söktünüz bizi niye götürdünüz

Çanakkale Ayvacık'ta CHP'lilerin açılışına katıldığı kaçak sahil tesisi ile ilgili tartışmaların, parti içinde kavgaya neden olduğu iddia edildi. Aralarında genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve parti meclisi üyelerinin bulunduğu CHP'li isimlerin "Mührü söktüğünüz yere bizi niye götürdünüz" diyerek tartıştıkları öne sürüldü.
KİMSEDEN ÇIT YOK
Açılışa katılan CHP'lilerin hiçbirinden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi. Mühür kırarak tesisi açtığı belgelerle ortaya çıkan İbrahim Öztürk'ün ve Halk TV'nin sahibi olan ağabeyi Cafer Mahiroğlu da sessiz kalmayı tercih etti.
YIKIM TEBLİGATI YAPILDI, 1 AY SÜRE VERİLDİ
Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yapılan tebligatta kaçak yapının yıkımı için 1 ay süre verildi. Ayrıca Ayvacık Özel İdare Müdürlüğü'nün işletmenin ruhsatı olmadığı için ayrı tutanak tutturarak işletmeye para cezası verdiği öğrenildi. Daha önce ruhsatı olmadığı için verilen 20 bin lirası para cezasının 40 bin liraya çıktığı belirtildi.