



DARP, TACİZ VE TECAVÜZ DE OLDUKÇA YAYGIN

Raporda, örgüte katılmalarının ardından terör kamplarına götürülen kadın, çocuk ve gençlerin yaşadıkları da yer alıyor. Özellikle kadınlara ilişkin bölümde dikkat çeken detaylar bulunuyor.



Örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin kadın teröristler için, "denetim altında tutulması ve terbiye edilmesi gereken nesneler" ifadelerini kullanıyor.



Örgüt içinde darp, taciz ve tecavüz de oldukça yaygın. Bunlara itiraz eden kadın teröristler için uygulanan ceza ise ölüme kadar gidiyor. Bu ceza için iki yöntem kullanılıyor. Bunlardan ilki infaz.