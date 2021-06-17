Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan rapora göre eli kanlı örgüt, son yıllarda eleman devşirmekte zorlanınca çocukları hedefe koydu, 10-15 yaş grubundaki çocukları kaçırarak dağa götürdü.
ÇOCUKLARI KANDIRMAK İÇİN ARALARINA SIZMAYA ÇALIŞIYORLAR
Bir diğer, yol olarak, "eleman temin şebekesi" kullanıldı. Kendilerini gizleyen örgüt mensupları, 15-17 yaş grubundaki çocukları kandırmak için, aralarına sızmaya çalışıyor.
Gençlerin sosyal hayatlarına sıradan insanlar olarak giren örgüt mensupları, manipülasyon ile çocukları dağa gitmeye ikna etmeye çalışıyor.
TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI HDP İL VE İLÇE BAŞKANLIKLARI DA ROL OYNUYOR
Rapora göre, PKK'ya eleman temininde HDP il ve ilçe başkanlıkları da rol oynuyor. Özellikle parti etkinliklerinde gençlere yönelik propaganda faaliyeti yürütülüyor.
Bunun neticesinde hedefe alınan çocuklar ve gençler ilk aşamada terör örgütüne aşina oluyor. Sonrasında akran etkileşimiyle örgüte katılım özendiriliyor.