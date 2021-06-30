SON DAKİKA: Türkiye Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi: Dosyalar mahkemeye gönderildi



Korkmaz avukatları aracılığıyla İstanbul 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ne Türkiye'ye iade talebinde bulundu. Ancak uluslararası yargılama usulüne göre Viyana Mahkemesi 2 ülkeden gönderilecek dava dosyalarını inceledikten ve Korkmaz'ın savunmasını dinledikten sonra tahliye kararı ya da 2 ülkeden birine iade edilmesine karar verebilir.

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