Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler yüzdelik dilim hakkında araştırmalara başladı. Öğrenciler MEB tarafından düğzenlenen tercih robotunu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görüntüleyebiliyorlar. Peki, 2021 LGS lise il tercihleri yüzdelik dilime göre mi yapılacak? LGS yüzdelik dilim yüksek mi olmalı? İşte cevabı!
YÜZDELİK DİLİM NEDİR? TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzdesi olarak ifade edilmesidir. Tercih işlemlerini yaparken adaylar yüzdelik dilimlerden ve geçtiğimiz yılın taban puanlarından faydalanacaklar.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINIR?
Geçtiğimiz yıl LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanmış, tercih süreci ise 20 Temmuz'da başlamıştı. 2020 yılı kaynak alındığında 2021 LGS tercihlerinin de temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" adresinden paylaşılacak. Kılavuzun yayınlanması ardından öğrenciler, belirtilen tarih aralığında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.