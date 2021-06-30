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    • 30.06.2021 10:27
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    2021 LGS lise il tercihleri yüzdelik dilime göre mi yapılacak? LGS yüzdelik dilim yüksek mi olmalı?

    Lise il tercihleri yüzdelik dilime göre mi yapılacak? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler sınav sonuç ekranında beliren yüzdelik dilim hakkında araştırmalara başladı. MEB tarafından geçtiğimiz yıllarda LGS kapsamında tercih yapacak öğrenciler için tercih robotu sistemini ayarladı. Öğrenciler bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görüntüleyebiliyorlar. Peki, 2021 LGS lise il tercihleri yüzdelik dilime göre mi yapılacak? LGS yüzdelik dilim yüksek mi olmalı? İşte cevabı!

    takvim.com.tr
    2021 LGS lise il tercihleri yüzdelik dilime göre mi yapılacak? LGS yüzdelik dilim yüksek mi olmalı?

    Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler yüzdelik dilim hakkında araştırmalara başladı. Öğrenciler MEB tarafından düğzenlenen tercih robotunu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görüntüleyebiliyorlar. Peki, 2021 LGS lise il tercihleri yüzdelik dilime göre mi yapılacak? LGS yüzdelik dilim yüksek mi olmalı? İşte cevabı!

    YÜZDELİK DİLİM NEDİR? TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzdesi olarak ifade edilmesidir. Tercih işlemlerini yaparken adaylar yüzdelik dilimlerden ve geçtiğimiz yılın taban puanlarından faydalanacaklar.

    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINIR?

    Geçtiğimiz yıl LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanmış, tercih süreci ise 20 Temmuz'da başlamıştı. 2020 yılı kaynak alındığında 2021 LGS tercihlerinin de temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" adresinden paylaşılacak. Kılavuzun yayınlanması ardından öğrenciler, belirtilen tarih aralığında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

        Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.

        YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

        Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

        Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınav koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

        Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.

        İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.
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