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    • 30.06.2021 17:57
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    Denizli'de 10 firari FETÖ hükümlüsü tutuklandı!

    Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar sürüyor. Denizli'de FETÖ'nün 'mütevelli ve özel eğitim yapılanması'nda bulundukları tespit edilen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 10 kişi, yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen hükümlüler, mahkemece tutuklandı.

    Firari FETÖ'cüler tutuklandı!

    Denizli'de, FETÖ/PDY'nin 'mütevelli ve özel eğitim yapılanması'nda bulundukları tespit edilen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 10 kişi, yakalandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden haklarındaki kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişilere yönelik operasyon yaptı.

    TUTUKLANDILAR
    FETÖ/PDY'nin 'mütevelli ve özel eğitim yapılanması' içinde oldukları tespit edilen ve 1'er yıl 13'er ay ile 7'şer yıl 6'şar ay arasında hapis cezasıyla aranan 10 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 10 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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    Haberler Güncel Denizli'de 10 firari FETÖ hükümlüsü tutuklandı!