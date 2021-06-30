Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.06.2021 13:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.06.2021 13:33
    ABONE OL

    İBB 300 yıllık esere derme çatma yapı ekledi! İstanbul'un göbeğinde tarih katliamı

    İstanbul'un en merkezi yerlerinden Taksim'e adını veren Taksim Maksemi'nin duvarına İBB tarafından jeneratör kabini yapıldı. Yaklaşık 300 yıllık esere bitişik yapılan derme çatma yapı görüntü kirliliğine neden olurken, tarihi eser yanına yapılması nedeniyle de büyük tepki çekti.

    İBB 300 yıllık esere derme çatma yapı ekledi

    Taksim Meydanına ismini veren tarihi Taksim Maksemi'nin duvarına İBB tarafından inşa edilen jeneratör kabini, tepki topladı. Tarihi maksemin duvarına bitişik inşa edilen derme çatma yapı nedeniyle oluşan çirkin görüntü drone ile havadan görüntülendi.



    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesi girişinde bulunan tarihi Taksim Maksemi'nin duvarına derme çatma jneratör kabini inşa etti. Taksim Sanat Galerisi'ne elektik sağlamak için tarihi yapının duvarına bitişik inşa edilen jenaratör kabini, tepki topladı.

    Kabin nedeniyle Taksim Maksemi'nin duvarlarının bir kapandı. Havadan çekilen görüntülerde maksemin yan duvarı konulan jeneratör kabını nedeniyle kapalı olduğu gözüktü.



        Tarihi Taksim Maksem'i Sultan I. Mahmud tarafından 1732 yılında yaptırıldı. Suyun şehre dağıtıldığı yer olan Taksim Maksemi, sekiz köşeli küfeki taşından bir gövdeye ve yine piramidal, sekiz köşeli bir çatıya sahip.

        Maksemin yuvarlak kemerli giriş kapısının üstünde de 1732 tarihli üç beyitlik kitabesi bulunmakta.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Katarlı öğrenci yalanı' tepkisi
        Haberler Güncel İBB 300 yıllık esere derme çatma yapı ekledi! İstanbul'un göbeğinde tarih katliamı