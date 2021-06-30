Instagram dolandırıcılarına dikkat! ‘Sahte yorumlar’la tuzağa çekiyorlar...

'SAHTE YORUMLAR'LA GÜVEN KAZANIYORLAR

Dolandırıcılar güven kazanmak için 'sahte yorumlar' yaparak vatandaşı ağlarına düşürüyor.

Özellikle ünlü hesapların ve haber sitelerinin Instagram paylaşımlarının altına normal kullanıcıymış gibi yorum yapan sahtekarlar şu ifadeleri kullanıyor;

"Merhabalar arkadaşlar geçe zamanlarda arkadaşımın ….. adında bir sayfa paylaştığını gördüm. Teşekkür ve minnet ediyordu ben de merak ettim ve sayfaya göz atmak istedim o kadar iyi bir sayfaki yaptıkları işin belgesi bile var insana yüzde 100 güven veren bir sayfaydı sonra bilgi almak istedim ve detaylı bir şekilde anlattılar şansımı denemek istedim ama pek güvenemedim emniyetten soruşturdum bir sıkıntı çıkmayacağını öğrendim ve oynamak için üyelik aldım ve aynı gün içinde hesabıma paramın yattığını gördüm. 35.250 TL gönderdiler şok oldu. Bu yüzden herkese tavsiye ederim. Siz de borçlarınızdan kurtulup yeni bir hayata adım atabilirsiniz."