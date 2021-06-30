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    • 30.06.2021 21:22
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    Instagram dolandırıcılarına dikkat! ‘Sahte yorumlar’la tuzağa çekiyorlar...

    Dolandırıcılar yöntemlerine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Telefon ile arayarak ‘FETÖ’ bahanesi ile vatandaşı dolandıran sahtekarlar 0850 kodlu numaralar ile de arayarak ‘ucuza internet’ vaadiye vatandaşların bilgilerini topluyor. Dolandırıcıların son oyunu ise kolay yoldan para kazanmak isteyenleri hedef alıyor. Instagram’da ünlü isimlerin ve haber sitelerinin paylaşımlarının altına ‘sahte yorum’ yaparak güven kazanan dolandırıcılar ‘tutma garantili iddia ve bahis kuponu’ yöntemiyle vatandaşları ağına düşürüyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Instagram dolandırıcılarına dikkat!

    Vatandaşları dolandıran sahtekarlar her geçen gün numaralarına bir yenisini ekliyor.

    Kendilerini polis, savcı ve vali gibi tanıtıp 'Adınız FETÖ operasyonuna karıştı' bahanesiyle dolandırıcılık yapan şahıslar, 0850 kodlu numaralar ile arayarak 'ucuza internet vaadiyle' vatandaşların banka ve kimlik numaralarını ele geçiriyor.

    DOLANDIRICILARIN YENİ SAHASI: SOSYAL MEDYA
    Sahtekerlerin yeni dolandırma alanı ise ağırlıklı olarak gençlerin kullandığı sosyal medyalar oldu.

    Özellikle Instagram'da ünlü isimlerin ve haber sitelerinin paylaşımlarının altına 'sahte yorum' yaparak güven kazanan dolandırıcılar 'tutma garantili iddia ve bahis kuponu' yöntemiyle vatandaşları ağına düşürüyor.

    'SAHTE YORUMLAR'LA GÜVEN KAZANIYORLAR
    Dolandırıcılar güven kazanmak için 'sahte yorumlar' yaparak vatandaşı ağlarına düşürüyor.

    Özellikle ünlü hesapların ve haber sitelerinin Instagram paylaşımlarının altına normal kullanıcıymış gibi yorum yapan sahtekarlar şu ifadeleri kullanıyor;

    "Merhabalar arkadaşlar geçe zamanlarda arkadaşımın ….. adında bir sayfa paylaştığını gördüm. Teşekkür ve minnet ediyordu ben de merak ettim ve sayfaya göz atmak istedim o kadar iyi bir sayfaki yaptıkları işin belgesi bile var insana yüzde 100 güven veren bir sayfaydı sonra bilgi almak istedim ve detaylı bir şekilde anlattılar şansımı denemek istedim ama pek güvenemedim emniyetten soruşturdum bir sıkıntı çıkmayacağını öğrendim ve oynamak için üyelik aldım ve aynı gün içinde hesabıma paramın yattığını gördüm. 35.250 TL gönderdiler şok oldu. Bu yüzden herkese tavsiye ederim. Siz de borçlarınızdan kurtulup yeni bir hayata adım atabilirsiniz."

        DESTE DESTE PARALARLA GÖZ BOYAMA
        Yönlendirdikleri hesaplara girdiğinizde deste deste paraların, lüks araçların olduğu fotoğraflar yer alıyor.

        Fotoğrafların altında da "Ağabeyciğim, ablacığım çok teşekkür ederim. Senin sayende bu kadar çok parayı kazandım." Yorumları yer alıyor.

        SAHTE DEKONT İLE PARA TALEBİ
        Ağlarına düşürdükleri mağdurlara düşük bir miktar ödeme karşılığında kupon satarak yüksek meblağlarda para kazanacaklarını vaat eden dolandırıcılar sonrasında ise oynanan kuponların tuttuğunu gösteren sahte dekontlar hazırlayıp kazanılan tutarın alınması için 'işlem ücreti', 'vergi ücreti', 'banka bloke ücreti' adı altında para istiyor.

        25 MİLYONLUK VURGUN YAPILDI
        Haziran ayı başında bir şebekeye operasyon yapan emniyet ekipleri bu yöntemle ülke genelinde binlerce kişinin dolandırıldığını ve şüphelilerin kullandığı hesaplarda ise bir yılda 25 milyon lira para hareketi olduğunu tespit etti.
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