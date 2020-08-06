Ucuza telefon almak istedi! Dolandırıcıların hedefi oldu

Ebru Ç., 17 Mart günü Letgo uygulaması üzerinden Iphone marka sıfır bir telefon beğendi. 4 bin 250 lira olan telefon için satıcı önce 500 lira gönderilmesini istedi. Satıcı daha sonra, "Mağazamız çok yoğun. Satışın sizin adınıza olması için 2 bin 400 lira daha göndermeniz gerekiyor" dedi. Dolandırıcı, daha da inandırıcı olması için İstanbul Havalimanı'ndaki bir mağazanın fotoğrafını ve konumunu Ebru Ç. ile paylaştı. Fotoğrafları görünce satıcıya güvenen Ebru Ç., karşıdakinin dolandırıcı olduğundan habersiz şekilde o parayı da Tolga Burhan Şenduygu'nun hesabına aktardı. Parayı alan sözde satıcı, Ebru Ç.'nin mesajlarına bir daha hiç cevap vermedi. Dolandırıldığını anlayan talihsiz kadın parayı hemen geri çekmek istedi ama başarılı olmadı.