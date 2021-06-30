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    • 30.06.2021 16:15
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    Hamile ve 60 yaş üstü kronik hastaların izni devam edecek mi? İdari izinler kalktı mı? Kronik hastalar yarın işe başlıyor mu?

    İdari izinler kalktı mı? Sorusu yeni normalleşme kararlarının ardından sıklıkla araştırılmaya başlandı. 1 Temmuz normalleşme kararlarının alınmasıyla birlikte kamu kurum ve kuruluşları hakkında detaylar belli oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında 1 Temmuz'dan itibaren mesai saatleri değişirken, 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile hamilelerin idari izinleri hakkında son dakika genelge yayınlandı. 'Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde tüm detaylar paylaşıldı. Peki, İdari izinler kalktı mı? 60 yaş üstü kronik hastalar ve hamilelerin izni devam edecek mi? Kronik hastalar yarın işe başlayıyor mu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    İdari izinler kalktı mı? Kronik hastalar yarın işe başlıyor mu?

    1 Temmuz 2021 yeni normalleşme kararlarının ardından kamu kurum ve kuruluşları hakkında detaylar merak ediliyordu. Kamu kurum ve kuruluşları hakkında 'Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi' yayınlandı. Bu bağlamda, 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile hamilelerin idari izinleri hakkında detaylar belli oldu. Peki, İdari izinler kalktı mı? 60 yaş üstü kronik hastalar ve hamilelerin izni devam edecek mi? Kronik hastalar yarın işe başlayıyor mu? İşte detaylar!

    KAMUDA KRONİK HASTALAR İŞE BAŞLAYACAK MI? 60 YAŞ ÜSTÜ KRONİK HASTALARIN İZNİ DEVAM EDECEK Mİ?

    Son dakika haberi... Kamu kurum ve kuruluşlarında 1 Temmuz'dan itibaren normal mesai saatlerine dönülürken, 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde olan çalışanlar, normalleşme döneminde de idari izinli sayılmaya devam edilecek.

    Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdürecek.

    Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; yönetici pozisyonundakiler hariç olmak üzere, 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde olan çalışanlar idari izinli sayılmaya devam edilecek.

    İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde yer alan kararlar şu şekilde;

        KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ

        * Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00 - 16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülecektir. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecektir.

        İŞ YERLERİNİN FAALİYETLERİ

        Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;

        - Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.

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