Hamile ve 60 yaş üstü kronik hastaların izni devam edecek mi? İdari izinler kalktı mı? Kronik hastalar yarın işe başlıyor mu?

1 Temmuz 2021 yeni normalleşme kararlarının ardından kamu kurum ve kuruluşları hakkında detaylar merak ediliyordu. Kamu kurum ve kuruluşları hakkında 'Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi' yayınlandı. Bu bağlamda, 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile hamilelerin idari izinleri hakkında detaylar belli oldu. Peki, İdari izinler kalktı mı? 60 yaş üstü kronik hastalar ve hamilelerin izni devam edecek mi? Kronik hastalar yarın işe başlayıyor mu? İşte detaylar!
KAMUDA KRONİK HASTALAR İŞE BAŞLAYACAK MI? 60 YAŞ ÜSTÜ KRONİK HASTALARIN İZNİ DEVAM EDECEK Mİ?
Son dakika haberi... Kamu kurum ve kuruluşlarında 1 Temmuz'dan itibaren normal mesai saatlerine dönülürken, 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde olan çalışanlar, normalleşme döneminde de idari izinli sayılmaya devam edilecek.
Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdürecek.
Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; yönetici pozisyonundakiler hariç olmak üzere, 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde olan çalışanlar idari izinli sayılmaya devam edilecek.
İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde yer alan kararlar şu şekilde;