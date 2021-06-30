Bugün yasaklar bitti mi, kalktı mı? 30 Haziran yasaklar saat kaçta bitecek? 1 Temmuz’dan sonra hangi yasaklar kalkacak?

Yasaklar bitti mi? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Yeni normalleşme kararları başlıyor. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Temmuz'dan itibaren yasakların kalkacağını ve normalleşmenin başlayacağını duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz genelgesini yayımladı. Peki, Bugün yasaklar bitti mi, kalktı mı? 30 Haziran yasaklar saat kaçta bitecek? İşte detaylar!
BUGÜN YASAKLAR BİTTİ Mİ KALKTI MI?
Sokağa çıkma yasağının kalkması ile ilgili detaylar netlik kazandı. 21 Haziran Kabine Toplantısı'nda kalkan yasakları tek tek açıklayan Erdoğan, sokağa çıkma yasağının 1 Temmuz itibarı ile sona ereceğini belirtti.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMMUZ AYI TEDBİRLERİ GENELGESİ KARARLARI
Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.
Bu çerçevede salgınla mücadelede sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan 2021 - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan kısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında 17 Mayıs 2021 tarihinden bu yana etaplar halinde "kademeli normalleşme" süreci yürütülmektedir.
Kademeli normalleşme döneminde gerek aziz Milletimizin tedbirlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakârca yaklaşımının gerekse son zamanlarda ciddi bir ivmelenme yaşanan aşılama faaliyetlerinin etkisiyle salgının seyrinde nispi düşüş/yatay seyir izlendiği kamuoyunun malumudur.