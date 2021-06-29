SON DAKİKA: İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Çarpıtma haber tam anlamıyla medya terörüdür

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından online olarak "İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı" gerçekleştiriliyor.
YALAN HABER MEDYA TERÖRÜDÜR
Çalıştayın açılışın konuşma gerçekleştiren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Çarpıtma haber tam anlamıyla medya terör örneğidir. Haberciliğin tek amacı hakikat olmalıdır. Çarpıtma üzerine kurulu habercilik demokrasiye zarar verir. Yalan haber ulusal bir güvenlik sorunu olarak görülmelidir" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Medya dönüşümündeki tablo olumlu bir tablodur. İnternet haberciliği gelişirken mevzuatının da güncellenmesi gerekmektedir. Gerçek ve doğru haberlere ulaşmak da önem taşımaktadır.
Toplumların gerçekliğe uygun şekilde bilgilendirilmesinde medya mensuplarının önemli bir noktada olduğunu düşünüyorum.
Haberciliğin tek amacı hakikattir. Gazeteciler hakikatin temsilcisi olduğunu bilerek hareket etmelidir.