SON DAKİKA: İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Çarpıtma haber tam anlamıyla medya terörüdür

"ÖZÜR DİLEMEDİLER, BAŞLARINI KUMA GÖMDÜLER"

İlk olarak bir internet sitesinde yayınlanan Katarlı Öğrencilere sınavsız giriş hakkı haberi yalan haberciliğe örnek olarak gösterilebilir. Bu yalanın parçası muhalefet mensupları hakikat ortaya çıkmasına rağmen özür dilemediler, başlarını kuma gömdüler.