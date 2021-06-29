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    • 29.06.2021 11:26
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    SON DAKİKA: İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Çarpıtma haber tam anlamıyla medya terörüdür

    Son dakika haberi! İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Katarlı öğrencilere sınavsız giriş hakkı haberi yalan haberciliğine tepki gösteren Altun, "Çarpıtma üzerine kurulu habercilik demokrasiye zarar verir. Çarpıtma haber tam anlamıyla medya terör örneğidir. Yalan haber ulusal bir güvenlik sorunu olarak görülmelidir" dedi.

    Çarpıtma haber tam anlamıyla medya terörüdür

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından online olarak "İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı" gerçekleştiriliyor.


    YALAN HABER MEDYA TERÖRÜDÜR
    Çalıştayın açılışın konuşma gerçekleştiren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Çarpıtma haber tam anlamıyla medya terör örneğidir. Haberciliğin tek amacı hakikat olmalıdır. Çarpıtma üzerine kurulu habercilik demokrasiye zarar verir. Yalan haber ulusal bir güvenlik sorunu olarak görülmelidir" dedi.


    İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    Medya dönüşümündeki tablo olumlu bir tablodur. İnternet haberciliği gelişirken mevzuatının da güncellenmesi gerekmektedir. Gerçek ve doğru haberlere ulaşmak da önem taşımaktadır.

    Toplumların gerçekliğe uygun şekilde bilgilendirilmesinde medya mensuplarının önemli bir noktada olduğunu düşünüyorum.

    Haberciliğin tek amacı hakikattir. Gazeteciler hakikatin temsilcisi olduğunu bilerek hareket etmelidir.

        "ÖZÜR DİLEMEDİLER, BAŞLARINI KUMA GÖMDÜLER"
        İlk olarak bir internet sitesinde yayınlanan Katarlı Öğrencilere sınavsız giriş hakkı haberi yalan haberciliğe örnek olarak gösterilebilir. Bu yalanın parçası muhalefet mensupları hakikat ortaya çıkmasına rağmen özür dilemediler, başlarını kuma gömdüler.

        İnternet gazeteciliğinde basın etiği ele alınmalı. Biz yaşasın hakikat diyerek çalışmalarımızı sürdürmeyi devam edeceğiz.

        YENİ HUKUKİ DÜZENLEME GEREKLİ
        İnternet gazeteciliği bağlamında yeni hukuki düzenlemelere gidilmesi gerektiğini görüyoruz. İnternet yayıncılığında yanlış uygulamaların giderilmesi önemlidir. Sürekliliği olan medya kurumlarının varlığı da önemlidir.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Çarpıtma haber tam anlamıyla medya terörüdür