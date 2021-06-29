FETÖ'nün ByLock yazışmalarına Muhsin Yazıcıoğlu sorgusu!

Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer, oğlu Furkan ve kızı Firuze Yazıcıoğlu ile taraf avukatları katıldı.
Tutuksuz yargılanan sanıkları bazıları SEGBİS ile duruşmaya katılırken, bazıları ise salonda hazır bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunduğu iddiasıyla hüküm giyen ve Yazıcıoğlu'nun helikopterindeki GPS cihazlarının sökülmesiyle kişinin ölümünden yararlanarak 'hırsızlık ve silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılanan Davut Uçum, olayın suikast olduğu iddiasını yineledi.
Uçum ayrıca, Yazıcıoğlu ailesi avukatlarının helikopterin uçaklar tarafından düşürüldüğü iddiasının da gerçeği yansıtmadığını söyledi. Avukat Alper Oyan'ın "Olayın kaza değil suikast olduğunu, uçakların helikopteri düşüremeyeceğini söylüyorsun. Bu yorumu nereye dayandırıyorsun?" sorusu üzerine Uçum, "Pilot muhtemelen bilincini kaybetmiş ama ne şekilde kaybetmiş bilmiyorum. Teknik olarak uçağın helikopteri düşürmesi de imkansız" dedi.