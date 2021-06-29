FETÖ'nün ByLock yazışmalarına Muhsin Yazıcıoğlu sorgusu!

Araç içerisinde bana 10-15 saniyelik görüntü izletti. Görüntüde helikopter düşmüş, 3 parkalı adam helikoptere doğru gidiyor, Muhsin başkanın sırtı dönük yeni kalkmış gibi, arkasından biri de bunu kameraya çekiyor. O zaman Mustafa Destici'yi aradım o da 'Bu işlere savcılık bakıyor' dedi. Görüntünün devamı ya da öncesi olabilir. Uzun görüntüden bana bir kesit izlettiler. O gün bana bunu izlettiler ama başka bir amaçları var mıydı bilmiyorum. Tabi bütün bunlar varken hiçbir şey yokmuş gibi yapamazdım. Avukat arkadaşlarla görüşüp savcılığa anlatmaya karar verdik. O zaman Malatya Savcılığına gidip ifade verdik. Savcılığa ifade verdikten sonra Alper Akpak ile görüşüp görüntüleri rica ettik, o da 'Bana bir hafta süre verin' dedikten sonra Kasımpaşa'da öldürüldü. Biz savcılığa ifade verdikten birkaç gün sonra Alper Akpak öldürülüyor. Alper'in görüntüyü başka kişilere gösterdi mi bilmiyorum. Alper'in kaynağı babası. Babası, normal bir gazeteci değildi, farklı ilişkileri olan biriydi."