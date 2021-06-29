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    • 29.06.2021 11:35
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    Son dakika: İstanbul merkezli 24 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı

    Son dakika haberine göre FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 24 farklı ilde aralarında görevde bulunan askerlerin de bulunduğu 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 22 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

    İstanbul merkezli 24 ilde FETÖ operasyonu!

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, 47 şüphelinin FETÖ / PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör / büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak ve ayrıca aynı ankesörlü kart ile birlikte arandıkları tespit edildi.


    Şüphelilerin örgütsel mensubiyetlerine dair haklarında itirafçı beyanı da elde edildi. Şüpheliler arasında Kara-Hava-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne mensup görevde bulunan 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 16 astsubay ve 2 polis memuru ile Kara-Hava-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan emekli 2 albay ile 2 astsubay, ihraç edilen 2 binbaşı ile 2 astsubay, açıkta olan 1 astsubay, firari 1 üsteğmen, istifa eden 4 uzman çavuş ve 4 kapatılan askeri okul öğrencisi ile 3 sivil mahrem imamın bulunduğu toplam 47 şüpheliye gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 24 farklı ilde 47 şüphelinin yakalanmaları için operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 22 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul merkezli 24 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı