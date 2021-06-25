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    • 25.06.2021 21:40
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    Denizli'de FETÖ'cülere operasyon! ByLock yüklü telefonlar, duşakabinden çıktı

    Son dakika haberleri... 15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütleri'ne yönelik operasyonlar devam ediyor. Denizli'de, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında yer aldığı belirtilen gözaltındaki 3 şüpheliden 2'si, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada, banyodaki duşakabinin altındaki bölmeye gizlenmiş, örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock yüklü 2 cep telefonu ele geçirildi.

    ByLock yüklü telefonlar, duşakabinden çıktı!

    Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

    DUŞAKANİNİN ALTINDAN BYLOCK YÜKLÜ TELEFON ÇIKTI
    Şüphlilerden, F.C.'nin evinde yapılan aramada, banyodaki duşakabinin altındaki bölmeye gizlenmiş, örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock yüklü 2 cep telefonu ele geçirildi.



    Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, bugün sabah saatlerinde polis eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

    Örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda, 3 kişi gözaltına alındı.

        Askeri öğrencilerin bölge sorumlusu olduğu belirtilen F.C.'nin evinde yapılan aramada, banyodaki duşakabinin altındaki bölmeye gizlenmiş, örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock yüklü 2 cep telefonu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan F.C. ve E.K. tutuklanırken, N.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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