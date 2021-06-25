Denizli'de FETÖ'cülere operasyon! ByLock yüklü telefonlar, duşakabinden çıktı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
DUŞAKANİNİN ALTINDAN BYLOCK YÜKLÜ TELEFON ÇIKTI
Şüphlilerden, F.C.'nin evinde yapılan aramada, banyodaki duşakabinin altındaki bölmeye gizlenmiş, örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock yüklü 2 cep telefonu ele geçirildi.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, bugün sabah saatlerinde polis eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.
Örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda, 3 kişi gözaltına alındı.