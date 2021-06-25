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    SON DAKİKA: Edirne ve Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu

    Son dakika haberi! Edirne merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Öte yandan Ankara merkezli 3 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    AA
    12 ilde FETÖ operasyonu!

    Edirne merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

    Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, doktor, komiser, akademisyen, yasama uzmanı, avukat, müfettiş ve memurların aralarında bulunduğu 21 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Elazığ, Malatya, İzmir, Adıyaman, Konya, Bartın ve Kırıkkale'de başlatılan operasyon sürüyor.


    ANKARA MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada, örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, HTS analiz raporlarına göre ByLock kullandıkları tespit edilen 5'i halen görevde bulunan öğretmen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 3 ilde, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Edirne ve Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu