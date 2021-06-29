Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.06.2021 07:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.06.2021 07:36
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Elazığ'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    Son dakika haberine göre, Elazığ'ın Maden ilçesinde sabah saat 06.41'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi.

    takvim.com.tr
    AA
    Elazığ'da korkutan deprem!

    Elazığ'ın Maden ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


    MERKEZ ÜSSÜ MADEN
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.41'de merkez üssü Maden ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

    Depremin 7,15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


    BAKANLIKTAN İLK AÇIKLAMA
    İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Elazığ'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını belirtti.

    Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 06.41'de Elazığ'ın Maden ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

    "An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Geçmiş olsun."

        AFAD SON DEPREMLER



        KANDİLLİ SON DEPREMLER

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2021.06.29 06:51:20 37.8403 27.0293 7.4 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2021.06.29 06:44:43 36.3780 27.0720 5.0 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ İlksel
        2021.06.29 06:41:55 38.5288 39.5962 5.0 -.- 4.1 4.2 TEPECIK-MADEN (ELAZIG) İlksel
        2021.06.29 06:15:44 36.3318 27.0977 42.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
        2021.06.29 05:29:10 36.2785 27.0187 5.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
        2021.06.29 05:20:25 36.3137 27.1057 10.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
        2021.06.29 04:08:56 36.2187 27.0815 8.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
        2021.06.29 04:03:00 36.3970 27.2107 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
        2021.06.29 03:59:59 36.3733 27.2078 23.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
        2021.06.29 03:57:51 36.3112 27.0403 6.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
        2021.06.29 03:16:03 36.3367 27.1668 17.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel


        2021.06.29 03:09:52 36.3692 27.0240 13.3 -.- 3.1 3.3 AKDENIZ İlksel
        2021.06.29 02:52:24 39.2498 40.2015 5.0 -.- 1.8 -.- ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL) İlksel
        2021.06.29 01:49:58 38.3315 38.8783 5.0 -.- 2.5 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
        2021.06.29 01:49:23 36.5083 31.6530 14.6 -.- 1.7 -.- YESILKOY ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
        2021.06.29 01:47:21 36.3467 27.1122 16.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
        2021.06.29 01:42:41 39.8538 24.3748 19.2 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel
        2021.06.29 01:40:08 36.2903 27.1528 17.1 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
        2021.06.29 01:33:44 38.3802 38.7585 6.5 -.- 1.7 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Halk TV'de terör örgütü DHKP-C propagandası!
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Elazığ'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi