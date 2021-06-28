Psikoteknik belgesi nasıl alınır? Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik belgesi kimlere zorunlu? Toplu taşıma ve ticari yük taşımacılığı için yeni bir döneme geçiliyor.İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, 30 Haziran tarihinde yani yarından itibaren psikoteknik test raporunun zorunlu olacacığı ve bu raporu temin etmeyen sürücülere cezai işlem uygulanacağı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından 1 saat süren ve bir dizi testten oluşan psikoteknik testi hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Psikoteknik belgesi nasıl alınır? Psikoteknik belgesi hangi araçlar için geçerli? İşte detaylar!
TRAFİK DAHA GÜVENLİ HALE GELECEK! ÖDEMEYENE 181 LİRA CEZA!
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 Hazirandan itibaren ticarî araç sürücülerinin psikoteknik belgesinin olması mecburi hale getirildi. 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle psikoteknik test raporu olmayan sürücülere bin 181 lira cezaî işlem uygulanacak. Ayrıca araç kullanmalarına da izin verilmeyecek.
İnsan unsurundan kaynaklı trafik kazalarını asgariye düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza ve hız kontrolü gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanılan psikoteknik testi, 30 Hazirandan itibaren ticarî araç sürücülerine mecburi hâle geliyor. Türkiye'de trafik kazalarının yüzde 96'sının sürücü hatasından kaynaklı olması, psikoteknik testinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözleri önüne getirdi.
"Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu" için sürücüler ilgili merkezlerde 12 testten geçiriliyor. Dikkat ve refleksleri ile hız ve mesafe tahmini becerileri inceleniyor.
Psikoteknik testinden kalan sürücü 1 ay içinde il sağlık müdürlüklerine itiraz edebiliyor. Psikoteknik test uygulamasıyla daha güvenli bir trafik amaçlanıyor.
PSİKOTEKNİK BELGESİ NEDİR
İl Sağlık Müdürlüklerince yetki verilen merkezlerde sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeyleri; bu yetenek alanlarında tanımlanan bilgisayar destekli testler aracılığı ile ölçülüyor. Ölçüm sonucunda yeterli görülen sürücülere psikoteknik test belgesi veliyor.