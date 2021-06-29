CHP yandaşı Halk TV'nin kaçak plajına baskın: Yapı durdurma tutanağıyla kapatıldı



AMA YER KAÇAK, YIKILACAK!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan rezalete "Sorsan hak, hukuk, adalet! Bir işiniz de doğru olsun! Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu Assos'ta işyeri açıyor. Açılışta kimler yok ki? CHP tam kadro! Ama yer kaçak, yıkılacak! Daha ötesi mühürlenmiş ve mühür sökülmüş. Mühür fekkinden ceza davası açılır. Utanmadınız da bu cesaret ne?" diye tepki gösterdi. AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas da "Herkesin gözünün içine baka baka, sözüm ona çevrecilikte kimseye sıra vermeyenler koşa koşa açılışa giderek bu kirli oyuna ortak oldu. Gerçek yüzünü hep birlikte bir kez daha görüyoruz" dedi.