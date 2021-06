Bingöl'deki 5.2'lik depremin ardından Vali Kadir Ekinci'den açıklama: Sadece taş binalarda hasar mevcut

Her an, her saniye depreme hazırlı olmak gerektiğini vurgulayan Ekinci, şunları söyledi:

"Beton binalarda hasar söz konusu değil, sadece taş binalarda hasar mevcut. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teşkilatımız alanda hasar tespit çalışmasını yapıyor. Şu ana kadar sayı çok yüksek değil, ama net sayı resmi olarak belirlenmeden açıklamak istemiyoruz. Ama önemli olan bu tarz depremlerde can kaybının yaşanmamasıdır. Bizi de mutlu eden budur. Önemli olan Belediyemiz ve Kaymakamlığımızla birlikte bundan sonraki çalışmalarımızı depreme hazırlıklı hale getirmektir. Dolayısıyla gayretlerimiz bu yöndedir."