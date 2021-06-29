Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.06.2021 09:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.06.2021 09:49
    ABONE OL

    Yunanistan 42 düzensiz göçmeni dövüp kıyafetlerini çıkarıp Türkiye'ye gönderdi

    Yunanistan'ın göçmenlere karşı insanlık dışı müdahaleleri devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan güvenlik güçlerince 42 düzensiz göçmenin kıyafetleri çıkarılıp, dövülerek Türkiye'ye gönderdiğini duyurdu.

    DHA
    Yunanistan'ın son zülmü

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın göçmenlere karşı zulme devam ettiği belirtlidi.

    Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12'si çıplak toplam 42 düzensiz göçmen grubunun Edirne sınırında yakalandığı belirtilerek, "Edirne Valiliği'nin talebi üzerine düzensiz göçmenlerin insani ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Nazımbey Çiftliği bölgesine geçişine müsaade edilmiştir.

    Düzensiz göçmenlerle yapılan mülakatta Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmediği, sert şekilde davranıldığı, tamamen kıyafetleri çıkarılarak Türkiye'ye zorla dövülerek gönderildikleri öğrenilmiştir.

        Halk TV'de terör örgütü DHKP-C propagandası!
        Haberler Güncel Yunanistan 42 düzensiz göçmeni dövüp kıyafetlerini çıkarıp Türkiye'ye gönderdi